DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

EL PARTIDO VERDE SE DEBILITA

Comenzamos… La que fuera poderosa franquicia política en Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha ido perdiendo importante clientela en toda la geografía estatal. El incrustar dentro de la estructura estatal a Roberto Aquiles Aguilar mejor conocido como “el Cacique de los Bosques” ha provocado gran inconformidad ocasionando la desbandada de ese partido de ediles, militancia y simpatizantes para sumarse a otras fuerzas políticas más sólidas y con mejor futuro. Roberto Aquiles es el último clavo que pusieron al ataúd verde. La quiebra de este gran negocio se debe también a la falta de experiencia de la dirigente estatal, Valeria Santiago Barrientos que únicamente se ha dedicado a utilizar las prerrogativas en satisfacer sus caprichos personales. Valeria es una muñeca de trapo a quien le regalaron una curul en San Lázaro y la pusieron de puro membrete en la dirigencia estatal del partido verde. El cacique mayor de la zona del Bosque, Roberto Aquiles se ha dedicado a fustigar, a tratar de someter a la fuerza y bajo amenazas a militantes de corazón verde. Hace apenas unos días, lideres de los Comités Municipales de Ixtapa y Soyaló anunciaron que presentaron su renuncia definitiva e irrevocable al PVEM ya que han sufrido acoso de parte del cacique Roberto Aquiles. Con los dirigentes municipales, Julián Gómez de Soyaló y Lizbeth López de Ixtapa, se van todas y todos los militantes de esa zona, anunciaron que se sumarán a otra fuerza política y apoyarán a los candidatos que no lleven puesta la camiseta verde. En esta región el verde ha tenido una gran presencia, alcaldes y legisladores han tenido el respaldo de la gente de ese instituto político, ahora se van y se sumarán a las fuerzas de otro partido, todo indica que se afiliaran a Morena. La franquicia Verde que maneja el farandulero senador Manuel Velasco Coello, ha perdido fuerza.

Continuamos… La declaración del canciller y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón sonó a amenaza: “Si Claudia es la elegida, para que hacer encuestas”. Marcelo no puede esconder su molestia en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado ya que lo acusa de jugar con dados cargados y anunció “que no se encuentra a expensas de Morena y será él quien decida si se separa o no de su cargo de cara a las Elecciones 2024”. Mañana el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debería estar representando al presidente López Obrador en la ceremonia de la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido, en Inglaterra, pero aseguran que Marcelo Ebrard no irá y en su lugar estará la embajadora Josefa González-Blanco. Esto quizás sea una demostración de inconformidad de una de las corcholatas que ya va encarrerado en su campaña donde su esposa Rosalinda Bueso y Martha Delgado Peralta (ex subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SER), están impulsando acciones proselitistas a favor de Ebrard. Lo que se comenta es que a Marcelo Ebrard el veracruzano de Dante Delgado, dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), le ha ofrecido su respaldo y la candidatura a la presidencia de la Republica en las próximas elecciones. Es más, se dice que fue gente de Dante Delgado los que organizaron la presentación del libro “El Camino de México” de la autoría de Marcelo Ebrard el pasado fin de semana en Veracruz, donde al finalizar el evento, el Canciller dijo a la prensa “A la gente hay que preguntarle, ¿no? Una de dos, o hay encuesta o hay favorita, no se pueden las dos cosas y para saber si es favorita, pues, hay que preguntarle al pueblo”. Todo indica que Marcelo aparecerá en las boletas electorales con el color naranja.

Terminamos… Como parte del catálogo de promoción de los políticos chiapanecos, es ir a tomarse fotos comiendo taquitos y tomando pozol, la pura pose porque no los comen. Como escenografía escogen los lugares más concurridos, las taquerías más populares, les toman fotos que suben inmediatamente a las redes sociales y listo. Con eso pretenden demostrar que son parte del pueblo y que gozan de popularidad. La hipocresía en toda su dimensión es lo que muestran estos ambiciosos que se quieren mesclar con la gente. Unos oportunistas se mostraron agarrando una pala en una construcción, alrededor de ellos verdaderos albañiles a quienes les llevaron un cartón de cerveza para dejarse fotografiar. Cuando llegan a estos lugares a tomarse la foto, van a burlarse de la gente.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.