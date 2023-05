Que la fuerza te acompañe al concierto sinfónico de Star Wars

¡Atención a todos los fanáticos de Star Wars, esta información les interesa! Habrá un concierto sinfónico para celebrar la aclamada saga, ¿jalas?

México.- Como sabes, el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, así que habrá algunos eventos en la CDMX para festejarlo.

Uno de esos eventos será el concierto gratuito que van a ofrecer en una de las alcaldías de la CDMX, ¡acá te contamos todo!

Pues así es, el próximo 4 de mayo de 2023 se llevará a cabo el concierto Star Wars sinfónico a cargo de la orquesta sinfónica del INJUVE.

El director del concierto será César Uriel Hernández y la cita es en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

En punto de las 19:00 horas podrás disfrutar de la música más representativa de esta saga de películas, así que ve apartando la fecha.

¿Por qué se conmemora a Star Wars en esa fecha?

Esta fecha la propusieron los fans de las películas y su origen busca recordar al 4 de mayo de 1979 cuando se publicó una nota en el London Evening News.

La nota felicitaba a la primera ministra del país e incluyó la frase “May the force be with you”, lo que enloqueció a los fanáticos.

Desde entonces se conmemora a Star Wars en esa fecha y alrededor del mundo se hacen diferentes eventos para chicos y grandes.

¡No faltes al concierto sinfónico en la CDMX!

• ¿Cuándo? Jueves 4 de mayo de 2023

• Horario: 19:00 horas

• ¿Dónde? Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX

• Ubicación: Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas