Guionistas de Hollywood paralizan industria audiovisual con huelga

Estados Unidos.- Al grito de “¡Sin contrato no hay guiones!”, miles de escritores salieron a las calles de Los Ángeles y Nueva York en el primer día de huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que mantendrá paralizada la industria audiovisual indefinidamente.

“(Lo que peleamos) Es muy sencillo, me preocupa que no nos quieren pagar y hasta El Chapo le pagaba a sus empleados. Quieren que trabajemos por muy poco sueldo, sin garantías y en este país es fácil, si trabajas duro, mereces un salario”, dijo Erick Galindo, guionista de series y películas como ‘Mexican Beverly Hills’ (CBS) o ‘A Laker Life’.

El lunes, el WGA anunció el inicio de una huelga indefinida después de no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para la realización de un nuevo contrato más justo.

La organización citó a las 13:00 h del tiempo local de este martes a la “fuerza motriz de Hollywood” a llevar a cabo piquetes para presionar a los grandes estudios afuera de sus instalaciones de Los Ángeles y Nueva York.

Cientos de escritores se dieron cita en Netflix, Amazon, Paramount, Disney, CBS, Universal, Fox, Sony y más, con consignas como “¡Paramount escucha, estamos en la lucha!”, “¿De quién son las historias? ¡Mias!”.

“Hollywood es el único lugar en donde haces tu trabajo y la compañía gana dinero con ello el resto de la eternidad“, comentó Galindo.

Si bien la huelga de los escritores afectará gradualmente a todos los sectores de la industria audiovisual, algunos programas de televisión ya afrontan las primeras consecuencias.

Programas de la NBC como “The Tonight Show starring Jimmy Fallon” y “Late Night with Seth Meyers”, así como “The Late Show”, de la CBS, o “Jimmy Kimmel Live!”, de la ABC, comenzarán a emitir repeticiones a partir de este martes, hasta nuevo aviso.

La WGA publicó en su página web las peticiones de su gremio para la AMPTP, entre las que destaca la exigencia de un pago justo de los “residuals”, las remuneraciones que recibe el equipo de trabajo por la retransmisión de sus proyectos.

Para lograrlo, los guionistas exigen más transparencia a las plataformas de “streaming” sobre las veces que su trabajo ha sido reproducido por algún usuario.

“Imagina que eres la escritora de ‘Stranger Things’ y que no importa cuántas veces la gente haya visto tu trabajo, no recibirás un pago justo, pero ellos sí (los estudios). Aun cuando hayas sido tú quien creo a esos personajes, eso es lo que más nos preocupa”, aseguró la actriz y escritora Allison Dayne.

Otro de los puntos importantes a los que la AMPTP se negó a discutir, es sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) en la realización de guiones.

“Es una locura que no quieran ponerle restricciones a la tecnología, siempre existen estas reestriciones para los coches, las las armas, ¿por qué para esto no?, se trata de proteger el trabajo humano”, ahondó Galindo.

Aunque se mantienen positivos al respecto, los guionistas coinciden en que la preocupación más grande para todos es el tiempo que puede durar un golpe como este, la última huelga de guionistas por la que atravesó Hollywood en 2007-2008, tuvo una duración de casi 100 días y grandes pérdidas monetarias.

“Esto es algo muy disruptivo para todas nuestras vidas, a nosotros los escritores no nos gusta salir de nuestros cuartos, y aunque me asusta la incertidumbre de cuánto tiempo va a continuar, se que al final econtraremos una forma de arreglarlo”, consideró Gregg Zehentner, guionista de “I’m Just Fucking With You” (Hulu).

Incluso otros más afrontan los momentos tan duros para la industria con alegría, como Isaac Gómez, guionista de “Narcos” (Netflix), quien es uno de los capitanes de la manifestación y quien se encarga de animar a los demás a gritar sus consignas.

“Ha sido increíble, estamos reunidos muchas generaciones de escritores y lo que importa es que estamos aquí para crear un futuro sustentable para los guionistas”, apuntó.

Los piquetes continuarán el resto de las semana, y la información adicional sobre los horarios en los que se llevarán a cabo puede revisarse en la página de la WGA.

“Los invitamos a apoyar, vengan a conocernos, queremos verlos”, dijo Dayne.

Con información de EFE

Foto: EFE