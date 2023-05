Renuncia Martha Delgado para sumarse al equipo de Ebrard

México.- A través de una carta, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, anunció su renuncia al cargo, al tiempo que el canciller Marcelo Ebrard anunció que le maniobra se da para que Delgado se dedique a la propuesta que encabeza rumbo a 2024.

En la misiva dirigida al canciller Marcelo Ebrard Delgado indica que renuncia con la finalidad de dar inicio a proyectos personales y políticos que demandan “mi completa dedicación”.

“Te agradezco infinitamente no solo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México en al ámbito multilateral, sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público”, se lee en el texto.

Por su parte, a través de su cuenta de twitter, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la renuncia y destacó el gran valor que tomó Martha Delgado para dedicarse a la propuesta que encabeza el canciller rumbo al 2024.

Marcelo Ebrard es una de las corcholatas de Morena, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, junto a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Martha Delgado es una mujer cercana al canciller Ebrard, con quien colaboró como secretaria de Medio Ambiente cuando era jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Es maestra en Sustentabilidad de Harvard University y licenciada en Pedagogía de la Universidad Intercontinental.

Además, en la carta, la diplomática agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberle permitido desempeñar el cargo en su gobierno, al tiempo que también agradeció a Beatriz Gutiérrez Müller por su apoyo en momentos cruciales de su gestión.

Asimismo Martha Delgado agradece al Senado de la República por haberla ratificado por unanimidad en esta representación, y por haber confiado en su capacidad para representar a México.

“Durante estos casi cinco años, he tenido el privilegio de encabezar un equipo que ha entregado excelentes resultados en aspectos trascendentales para nuestro país, desafiando la inercia que embarga al multilateralismo, y generando un liderazgo de México en temas innovadores para la política exterior mexicana”, indica y enumera siete logros de su administración, donde destaca la búsqueda de insumos médicos para tratar la pandemia de Covid-19 en México.

La funcionaria estuvo en el cargo por más de cuatro años, en los que le tocaron negociaciones para traer a México insumos médicos y vacunas contra covid-19 y más recientemente para concretar la llegada de la planta de Resta a México.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas