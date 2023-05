DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

ABORRECEN AL CHECO

Comenzamos… El Día Internacional del Trabajo se conmemora casi en todos los países del mundo desde 1889. “El primero de mayo de cada año, se rinde un homenaje a obreros sindicalistas de Chicago que fueron asesinados, ahora esta fecha se convirtió en una celebración tradicional, que pone de manifiesto, que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, aún sigue vigente”, dice en su página la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes, el primero de mayo los agremiados a algún sindicato, trabajadores independientes, organizaciones sociales y hasta grupos políticos marchaban y exponían sus peticiones con mantas o a gritos, los mandatarios acompañados de su gabinete, escuchaban. Posterior a las marchas daban a conocer incrementos salariales y a las prestaciones. Ahora las ceremonias son casi en privado, los mandatarios con su gabinete y presentes lideres sindicales, las peticiones son por escrito, lo demás es puro discurso. Los acuerdos se toman antes, la negociación de los dirigentes se hace con los responsables de las secretarias del Trabajo, de Educación y de Hacienda. Las marchas se realizaron como una tradición, saldo blanco.

Continuamos… Anécdota. En la capital chiapaneca el primero de mayo de 1994 (cuando el levantamiento armado del EZLN), el gobernador interino Javier López Moreno encabezó la mega marcha del Día del Trabajo, a su lado iba el entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Gerardo Pensamiento Maldonado. El dirigente estatal del tricolor preguntó al mandatario quien era su candidato a la gubernatura, López Moreno contestó tajante, Pablo. En ese momento la marcha estaba pasando frente a las antiguas oficinas de la CTM, hoy Museo de la Ciudad, Gerardo Pensamiento Maldonado se salió de la marcha y se fue a sus oficinas ubicadas en Santo Domingo, entabló comunicación con la dirigencia nacional de su partido y enviaron inmediatamente la convocatoria para designar candidato a la gubernatura de Chiapas. El uno de mayo es cumpleaños de Eduardo Robledo Rincón, en su casa había una gran fiesta, presentes la clase política, hasta ese lugar llegó Gerardo Pensamiento para darle la gran noticia al cumpleañero: “eres el candidato a la gubernatura de Chiapas”. En tirajes extras los diarios publicaban la ansiada convocatoria, el registro del aspirante priista a la gubernatura Eduardo Robledo Rincón se realizó sin contratiempos. Oficialmente era el candidato y a la postre ganó las elecciones. Robledo protestó como gobernador el 8 de diciembre de 1994 y se separó de su cargo el 14 de febrero de 1995.

Terminamos… Un vacío de poder existe en Bochil, la primera autoridad no puede cumplir con su responsabilidad, la silla le quedó grande. El jovenazo Sergio Zenteno Meneses, alcalde de Bochil es un mandilón porque la que verdaderamente manda es su mujer, la ex diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, eso comentan en aquel municipio. La gente está molesta en contra de Sergio “Checo” Zenteno ya que hace unos días mataron a una jovencita en el barrio de Orizaba, frente a la caseta de vigilancia de la policía municipal. En la cabecera municipal de Bochil se han abierto muchos bares y cantinas, la prostitución se ha incrementado con mujeres migrantes, todo con la aprobación del edil a pesar de las intensas protestas de los padres de familia y las críticas de los sacerdotes y pastores de las diferentes iglesias de la localidad. En la Feria de San Pedro llegaron artistas, durante sus presentaciones muchos jóvenes consumían licor en abundancia que los ponía eufóricos y después violentos, no hubo control. Los pocos elementos de la policía municipal no pueden responsabilizarse de la seguridad de la población. Duele la muerte de la jovencita que levantaron su cuerpo y fue trasladada al panteón municipal para la necropsia de ley ante la indignación de decenas de personas que observaron a una víctima de la violencia que existe en ese municipio y que a pesar de las exigencias de la población reclamando se contraten a más policías y que pida el apoyo de la Guardia Nacional, el alcalde Sergio Zenteno hace caso omiso a los reclamos del pueblo. Al Checo Zenteno le recuerdan constantemente la situación que se dio el año pasado con los niños de la secundaria cuando consumieron golosinas que contenían sustancias prohibidas, tuvieron que hacerse cargo de la situación la Secretaría de Salud (SS), y la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que el ayuntamiento únicamente negaba los hechos. Dicen que algunos estudiantes siguen el tratamiento médico y psicológico que indicaron los doctores. Esa pobre jovencita que fue asesinada, es una víctima más de la irresponsabilidad del edil Sergio Zenteno Meneses, la peor y más peligrosa administración municipal.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.