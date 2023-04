Yolanda Andrade alerta a fans luego de publicar que había tenido una crisis

• La conductora y actriz tuvo una crisis de salud, por lo que tuvo que ser ingresada de urgencia a un hospital, se encuenra en recuperación y agradece oraciones

México.- Yolanda Andrade tiene preocupados a sus seguidores, pues la conductora, hace unos días tuvo que ser hospitalizada luego de haber vomitado sangre, por ahora se encuentra en recuperación, sin embargo, hace unas horas publicó un mensaje a través de sus redes sociales que alertó a sus fans y compañeros de trabajo, quienes han enviando oraciones vía redes sociales para que tenga pronta mejoría.

La actriz y conductora no recuerda cómo llegó al hospital, donde hace unos días tuvo que ser ingresada de urgencia, su hermana Marilé Andrade ha sido la persona que ha estado con ella en todo este difícil proceso, y aunque no ha dado grandes detalles sobre el diagnóstico de su hermana, sí dijo que según estudios que le practicaron, no tiene nada grave.

A través de Instagram, Yolanda compartió una reflexión en la que dijo que tras lo ocurrido valoraba la vida, que los milagros existen y que ha vuelto a ver la luz.

«Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de Salud. Gracias @marilemx, sin ti nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos y si acaso me lees Dr Edmundo G. Gracias eternas», escribió.

Esta mañana, la conductora preocupó a sus fans luego de haber publicado que había tenido una crisis pero que ya se sentía mejor:

«Hola a todos, muchas gracias por su amor, ayer no fue un buen día, pero hoy, gracias a Dios estoy mucho mejor, gracias por sus buenos deseos, de corazón, Yolanda Andrade».

Cibernautas le han mandado muchas oraciones y aunque le han preguntado qué es lo que pasa, Yolanda sólo agradeció las muestras de cariño y aseguró que va mejorando.

Hace unos días, en entrevista con el programa «De primera mano», su hermana dijo que se sigue determinando qué es lo que pasó con Yolanda.

«Fueron varios factores que todavía están determinando los médicos esta conexión, todo empezó con el estómago, un sangrado tremendo, y vomitando también, al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación entre el ojito, la parte posterior; era un cuadro que parecía que no tenía que ver, pero sí tiene que ver», expresó.

Con información de SUN

Foto: SUN