Renuncia el DT de Corinthians a menos de una semana de ser contratado

Brasil.- El Corinthians está en el ojo mediático por haber contratado a Alexi Stival, mejor conocido como Cuca, esto tras haber sido condenado por abuso sexual en 1987 a una menor de 13 años, lo que ocasionó que fanáticos del equipos brasileño e incluso jugadoras del plantel femenino realizaran diversas manifestaciones para mostrar su rechazo ante su contratación.

No pasaron ni los siete días del anuncio que ponía a Cuca como el nuevo entrenador del equipo, cuando éste decidió dimitir ante la presión social que se mostraba entorno al conjunto, sin embargo el técnico de 59 años manifestó que esta acción que tomó fue un pedido por parte de su familia y, que además, durante estos días había sido muy difícil su estadía en el cuadro timao.

«Salgo en este momento y no era lo que quería, porque se espera una vida entera para estar aquí. Es un pedido de mi familia y mañana voy a estar en casa», agregó el brasileño.

Cuca es un director técnico muy experimentado en el país, ha dirigido alrededor de 20 equipos a lo largo de su carrera sin que se hubiera presentado alguna queja con anterioridad.

Durante su corta dirección del Corinthians, aficionados, barras bravas y jugadoras del plantel estuvieron en contra de esta decisión por parte del club. Las futbolistas lanzaron un comunicado en el que dijeron: “Respeta a las chicas no es una frase cualquiera. Es, sobre todo, un estado de espíritu y un compromiso compartido”, respaldándolo con lema feminista con el que se caracteriza al club.

Los hechos fueron durante una gira del Gremio por Suiza, cuando a él y otros futbolistas se les acusó de haber mantenido relaciones sexuales en grupo con una menor de 13 años en el hotel de concentración.

Fueron detenidos, sin embargo se pagó su afianza y los jugadores regresaron a Brasil sin mayor inconvenientes. No obstante, desde el principio Cuca negó rotundamente haber sido partícipe de un acto como ese, aunque posteriormente fue condenado a 15 meses de prisión por el atentado al pudor con uso de violencia. Nunca cumplió la condena.

Años más tarde, en 1990, fue contratado por el Villarreal, donde no pasó nada más y estando en Europa, no se volvió a tener un problema en cuanto a este caso. Por lo que, no se sabe con certeza qué fue lo que en realidad pasó con esa acusación.

Lo que sí se sabe es que, los aficionados y personas muy cercanas al club no permitieron que Cuca se desenvolviera como técnico del equipo al mantener firmes su ideología en contra del abuso sexual.

