DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

MORENA SE CONSOLIDA EN CHIAPAS

Comenzamos… Mucho cuidado debe tener el titular del Registro Civil estatal e investigar las oficialías que se ubican en cada municipio de nuestra entidad. Existen quejas en contra de algunos encargados de las oficinas de esa dependencia pues persiste la corrupción, las mañas que se han arraigado desde hace muchos años, la venta de actas de nacimiento a personas de origen extranjero. Ese negocio se ha vuelto común, dicen algunos empleados. La expedición de actas por varios miles de pesos se da con mucha facilidad a gente que entra a nuestro país por la frontera sur sin mostrar algún documento, después contactan a alguna persona que se encarga de gestionarles sus actas para que no tengan problemas de estancia. Esto se ha detectado ya que africanos, haitianos, cubanos y de otros países, muestran abiertamente su acta de nacimiento, ya son mexicanos y puedan recorrer el país. Es del conocimiento de muchos, que la delincuencia organizada está confabulada con los “jefes” de algunas oficinas del Registro Civil para expedir las actas, redituable negocio. Esto es atractivo para los migrantes ya que al cruzar la frontera y ser detenidos por migración de Estados Unidos, al mostrar el documento de ser ciudadanos mexicanos ya no los deportan hasta sus lugares de origen, los dejan en la zona de la frontera norte, en Tijuana, Nuevo Laredo o San Luis Rio Colorado. Para los migrantes que traen dinero, es fácil comprar su acta de nacimiento cruzando la línea fronteriza, Suchiate y los municipios ubicados en la región fronteriza y Soconusco era uno de los lugares donde extranjeros compraban sus actas, pero desde el sexenio pasado el negocio de venta de actas de nacimiento se ha esparcido a otros municipios. Algunos señalan que en Amatán es uno de los lugares donde con mucha facilidad consiguen un acta de nacimiento ya que el encargado de la oficialía del Registro Civil José Armando Castellanos Méndez, más conocido como “Lito”, con todo cinismo y abiertamente atiende a los migrantes y a los gestores desde su domicilio particular, por supuesto que no son “favores gratis”, es un negocio que le reditúa buenas ganancias; así que hoy las autoridades estatales tienen la última palabra si lo toleran, los combaten o son cómplices, estaremos atentos.

Continuamos… Hablando de las corcholatas estatales hay unos que no levantan, pero ni porque los curen de espanto y a estas alturas ya la gente no los toma en serio. El pasado fin de semana se realizaron muchos eventos masivos que invadieron las redes sociales, sin embargo, el dirigente estatal de MORENA, Carlos Molina Velasco sin buscar reflectores continua su recorrido por toda la geografía estatal promoviendo a su partido y sumando más militantes, esto ha ocasionado que en los aspirantes a aparecer en las boletas electorales el año entrante se pusieron en alerta. El joven Carlos Molina va consolidando su liderazgo y ya destaca la aceptación que tiene entre las bases y los simpatizantes de Regeneración Nacional, lo demostró en los eventos que encabezó en la región Costa, Soconusco, Fronteriza y Norte donde se rebasaron todas las expectativas llenando plazas, domos y auditorios, la gente se desbordó para ir a saludar y escuchar al dirigente de Morena en Chiapas, las muestras de afecto que recibió, fueron miles en cada evento, esto sin la presencia de ninguna corcholata. Le ayuda también su discurso fresco, su juventud, su limpia trayectoria y su cercanía con el pueblo. Estas acciones no solamente lo impulsan, sino que da fortaleza a las estructuras de Morena. Por estas acciones, el jovenazo Molina Velasco es observado desde palacio de gobierno del estado y hasta en Palacio Nacional. Carlos Molina desde que fue electo Consejero Nacional de Morena en el proceso interno, fue de los que recibió más votos en su distrito electoral federal de su región, lugar donde tiene sus orígenes. Carlos Molina tiene un sólido futuro.

Terminamos… En su incansable andar para instituir y fortalecer mecanismos para apoyar a las mujeres de todas las edades, de todas las ideologías, de todas las condiciones sociales, la presidenta de la organización civil Barra de Abogadas de Chiapas (BACH) y Abrazando Valores (AVA), Eleaneth García de Los Santos ha logrado conseguir grandes beneficios para las féminas. Eleaneth sin buscar reconocimientos ni aplausos, no desvía su atención que es la de lograr mejores condiciones de vida, protección, apoyos para las mujeres que lo necesiten. Eleaneth y decenas de damas que comparten el mismo ideal, el mismo dolor y el mismo sueño, se han unido para lograr este objetivo y lo están consiguiendo. Hace unos días, Eleaneth fue convocada por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde como representante de AVA y BACH firmaron un convenio bilateral donde se especifica el compromiso de brindar protección a niñas y niños chiapanecos, sobre todo a los que viven en los pueblos originarios donde existe ya el firme compromiso de promover y defender sus derechos. Ahora Eleaneth va por construir un Pacto Estatal de Paz, donde participarán las decenas de mujeres que se han unido para consolidar a estas organizaciones de carácter civil, pero ahora van a incluir en sus filas a las que viven en las zonas indígenas y rurales. Con esto la fortaleza de AVA y BACH será poderosa y sus voces se escucharán en todos lados para ser tomadas en cuenta y ser respetadas.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.