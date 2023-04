PUNTO Y COMA;

Roger Laid

INSABI, EL GRAN FRACASO

El 25 de abril del año 2023 la cámara de diputados aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) algo que no se veía venir, pero se resistía ante el orgullo del presidente, porque fue su creación, sin embargo, era totalmente inoperante, nació mal, su creador y director durante todo el tiempo que duró vivo (el INSABI), fue Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien carece de experiencia en el sector salud; sólo trabajó en el cuidado del patrimonio cultural del INAH y fue director de zonas arqueológicas en Chiapas y Veracruz, arqueólogo de profesión, con ese perfil profesional, sin los conocimientos adecuados y sin la experiencia, no podía esperarse otra cosa más que el FRACASO, que el mismo grupo MORENA mató de forma fast track, en la cámara baja. Al menos que haya sido una caja chica de la que ya se sabía le darían fondo cuando ya no se pudiera sostener o que ya no se pudiera invertir más presupuesto.

INSABI, MONSTRUO DE FRANKENSTEIN

El INSABI nació sin reglas de operación, desconociendo sus funciones reales, no fue un sistema de salud, fue un remedo de Instituto, fue…. Ni los directivos saben que fue.

Su fracaso se sentó en las bases por caprichos superiores, evitó adquirir medicamentos con proveedores nacionales para “evitar” la corrupción, resultó como dice una comediante “ni de aquí ni de allá”, las compras en el extranjero fueron un fiasco, la primera manifestación fue la falta de medicamentos para el cáncer infantil, que fue algo desalmado, cruel.

Después desapareció el fondo para evitar los gastos catastróficos, que empobrecen a las familias que no cuentan con seguridad social, cuando un miembro padece una enfermedad crónica.

Medicamentos de uso más frecuente tampoco ha habido, hay quien como en Chiapas presume el 98% de abasto, sin embargo, al médico en los centros de salud, se les indica recetar solo los medicamentos que hay en existencia, no lo que el paciente necesita. Si receta lo que necesita debe dárselo en un papel en blanco, para que no sea una receta oficial que no se surte, esa es la 4T.

En tres años cuatro meses quedan dudas de la utilización de 409 mil millones de pesos destinados al INSABI mismo que dejó de transparentar 177 mil millones de pesos en sólo dos rubros.

Asesinaron el INSABI y nace el IMSS-Bienestar, desde ahorita llamado IMSS-B, porque el IMSS-A, es para los trabajadores de las empresas privadas y sus familias. Los que no tienen derecho a la seguridad social van al B, al alterno; no será la misma historia ya que el director general del IMSS Zoé Robledo, es economista y es su primera incursión en el sector salud; en el IMSS hay buenos médicos con perfiles adecuados para el diseño de un sistema de salud y contrataron a la estrella protagónica Asa Cristina Laurel, una extranjera que fue corrida de la Secretaría de Salud por el Dr. Hugo López Gatel, aunque ella aseguró haber renunciado… La renunciaron.

El asunto es que esos grandes perfiles del IMSS, nunca han pisado el campo, desde que hicieron el servicio social, no han proporcionado una consulta, jamás han visitado un centro de salud rural, muchos nunca han entrado a las comunidades indígenas o quizá si, como turistas.

La evidencia es clara cuando el IMSS es rehén de sindicatos y de grupos que han ido a pernoctar para hacer su agosto y lentamente iniciaran los señalamientos desde el interior del IMSS y de los acuerdos en los que un hermano incómodo está poniendo de cabeza esta noble institución y todo por operar políticamente desde el interior. pero eso es otra historia que aquí daremos a conocer.

Por el bien de México, de Chiapas, ojalá y nos vaya bien.

PUNTOS SUSPENSIVOS…

La corrupción ha quedado al descubierto en la UNACH en el negocio de los exámenes de admisión, el rector “doctor” Carlos Natarén Nandayapa quien también ha sido señalado de obtener proyectos del campo en complicidad con la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hay que ampliar y ya estamos trabajando.