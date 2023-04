Diputados faranduleros

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

IGNORANCIA DE LA HISTORIA

Con la hipocresía característica del político mexicano, las 25 mujeres y 15 hombres que integran la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado celebraron el natalicio del “Prócer Libres por la Palabra Libre” y se vanaglorian de ser chiapanecos con la bandera de la “Libertad de Expresión” del doctor y malogrado Senador de la República, BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.

Es constante la representación de BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA como el “héroe civil” de los chiapanecos y lo ponen de ejemplo a las generaciones presentes y venideras; pero no hay respeto a su investidura del más grande defensor mexicano de los derechos de la libertad de expresión, prensa y valores sociales.

Vimos cómo a proyección nacional y en un acto protocolario de reconocimiento a la vida y obra del “Vate Libre por la Palabra Libre”, una Senadora ignorante y de pésima fama pública, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, le falta al respeto y convierte la ceremonia de entrega de la medalla BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA a la insigne periodista y escritora ELENA PONIATOWSKA en un escándalo de lavadero.

Todo esto me lleva a pensar que no hay conciencia social e histórica de quien es BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, pues he sido reiterado, entre otras personas que lo hay señalado antes, que al nombre de BELISARIO DOMÍNGUEZ inscrito con letras doradas en el muro de honor de la Sala de Sesiones del Congreso del Estado de Chiapas, le falta su apellido materno: PALENCIA.

Pero a ellas, las 25 Diputadas de la LXVIII Legislatura –sobre todo y en tiempo de las mujeres–, no les importa eso, pues están fijadas solo a promocionar el feminismo, defensa de la mujer ante los hombres “machistas” o “misóginos” y la “paridad de género” cuando les afecta, pero no cuando les favorece como en este caso que superan a los hombres diputados que son 15.

El tema del feminismo, la defensa de los derechos de las mujeres y la paridad “efectiva” de género son temas que les dejan sustanciosos dividendos políticos, de colocaciones en la administración pública, y no cuando se pretende hacer justicia en lo histórico-social. Ellas y ellos también, no se han dado cuenta que a BELISARIO DOMÍNGUEZ le falta su segundo apellido, precisamente el de su madre, en el Muro de Honor del Congreso del Estado, y que a final de cuentas, “eso no le es importante ni trascendente”.

Ante esa indolencia, ignorancia y valemadrismo de los integrantes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas (y también los de las anteriores), presenté una solicitud a la entonces Presidenta de la Mesa Directiva: Diputada MARÍA DE LOS ÁNGELES TREJO HUERTA y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, YAMIL AARON MELGAR BRAVO, para que “corrigieran el error” y pusieran al nombre de BELISARIO DOMÍNGUEZ, su apellido materno: PALENCIA.

De esto ya hace ocho meses y nadie ha hecho caso del asunto aun cuando el cambio de la Presidencia del Congreso recayó otra vez en una mujer: SONIA CATALINA ÁLVAREZ quien claramente me dijo que “ella no ha recibido ningún documento y propuesta” cuando considero que mi petición no fue una persona, sino a la institución y antecesora que le debió dejar la documentación en regla.

Desde el 4 de agosto de 2022, hice entrega de esta propuesta y petición ciudadana que por respeto se debió dar curso ya sea por la Presidenta del Congreso o el Presidente de la Junta de Coordinación Política, pero también los diputados y diputadas, MARÍA REYES DIEGO GÓMEZ, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura; FLORALMA GÓMEZ SANTIS, Presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez; RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, Presidente de la Comisión de Justicia y MARCELO TOLEDO CRUZ, Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se les entregó este documento de petición y propuesta.

A continuación, hago público el documento que hice entrega a las autoridades del Congreso del Estado y sus respectivos diputados y diputadas, que nunca tuvo respuesta:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Miércoles 03 de Agosto de 2022.

C. DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES TREJO HUERTA.

PRESIDENTA DEL LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

P R E S E N T E

CON AT´N: C. DIPUTADO YAMIL AARÓN MELGA BRAVO.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL ESTADO.

Atendiendo los tiempos que nos atraen al empoderamiento de las mujeres en los períodos de la vida como abuelas, madres e hijas, hoy se forja la idea de que se permita que el apellido materno ocupe el primer lugar en el nombre de los hijos, en un merecido reconocimiento.

En estas circunstancias NO es concebible que a uno de nuestros héroes epónimos a quién se le rinde homenaje en reconocimiento a su valor civil y es el símbolo de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN en el Estado de Chiapas y a nivel nacional, su nombre de pila esté inscrito en el muro de honor del Congreso del Estado de manera incompleta, omitiendo precisamente el apellido de su madre.

Me refiero al vate, doctor y político BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA. Ante esa omisión irrespetuosa y error político desde hace muchas legislaturas, ruego, sugiero y exijo de manera respetuosa que el pleno de la LXVIII Legislatura tome la decisión de incluir el apellido PALENCIA al nombre del hombre “LIBRE POR LA PALABRA LIBRE”, en el muro de honor de la sala de sesiones.

Don BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA merece tener en el muro de honor del Congreso del Estado de Chiapas, su nombre completo con el apellido de su madre, en un acto de civismo y reconocimiento a quien nos enseñó el camino de la lucha por la libertad de expresión y la dignidad del ser humano.

Hago esta petición respetuosamente en calidad de ciudadano chiapaneco por adopción y periodista que reconoce el valor de las mujeres como madres aportadoras de vida y también lo que para los chiapanecos y mexicanos representa el doctor BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA en la lucha por la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

A T E N T A M E N T E:

RUPERTO PORTELA ALVARADO.

Se acabó el mecate… Y ES TODO…