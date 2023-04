Amber Heard regresa como Mera en nueva película de Aquaman

Estados Unidos.- En redes se anunció que Amber Heard regresará oficialmente como Mera en la próxima película “Aquaman and The Lost Kingdom“.

Esta semana en la edición 2023 de la CinemaCon, Warner Bros. Pictures anunció varias películas que se estrenarán en este año, como The Flash, Wonka, Barbie, Dunas Parte 2, y otras que ya están en desarrollo, sin embargo dentro de las que anunció como Aquaman and the Lost Kingdom, está sorprendió tras dar a conocer quienes formarán parte del elenco.

Pues en el evento se reveló el tráiler de la película y en este la presencia de Amber Heard cautivo, ya que la actriz volverá a interpretar el papel de Mera.

Lo anterior se dará luego de que Heard dejará de lado la actuación por un momento tras el polémico y mediático divorcio por difamación que vivió junto a su expareja Jhonny Depp, a quien un jurado civil tras la resolución de este, decidió que la actriz debía otorgar 10 millones de dólares por daños, y a ella- Depp- 2 millones.

Según fans que tuvieron la oportunidad de ver el trailer refirieron que Amber, quien regresa a las pantallas al igual que Depp con el drama histórico, “Jeanne du Barry”, sale en dos ocasiones a lo largo del avance, y detallan que durante su aparición usa un vestido blanco.

Lo anterior ya que, presuntamente será la madre el primogénito de Arthur.

Así mismo, revelan que su actuación será breve, esto según la “falta de química” entre ella y Jason Momoa.

Cabe señalar que aunque hubo a quienes les agrado la noticia de que Amber regrese a las pantallas, también hubo a quienes no les pareció por lo que, circula una petición en la plataforma de change.org para eliminar a Heard de la secuela de Aquaman, así mismo hay reacciones como:

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas