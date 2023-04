Da certeza AMLO sobre su salud y desecha rumores

– Apuntó que le llama la atención que muchas personas “quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera, ya hasta me producen sentimientos de afecto” –

A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador da certeza de su estado de salud y desecha rumores que sólo buscaban promover inestabilidad en el país.

Desde los corredores de palacio de gobierno, López Obrador explicó que, ante las especulaciones, decidió informar una vez más sobre su estado de salud y lo ocurrido el pasado fin de semana.

“Estoy bien, tengo Covid, se me complicó porque me fui a hacer una gira muy intensa, que inicié en Veracruz, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, evaluando la obra del Tren Maya, fue una especie de vaguido”

En este video, el presidente del ejecutivo Federal narró que, por órdenes del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, la indicación era trasladarlo en camilla, abordo de una ambulancia, al hospital.

El general “dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran. Yo no acepté, los charoleé, les dije: ‘Miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender, ya me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya’. Afortunadamente no pasó a mayores”.

Ante las especulaciones en torno a su salud. Parafraseó al autor de Romeo y Julieta: “Escribí un mensaje, un tuit, un Facebook, informando. Sin embargo, pues empezaron las especulaciones porque pues mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles, como ahora, aunque lo tendría que estar yo repitiendo, decirles: ‘El muerto que tú matáis, o que vos matáis, goza de cabal salud”.

Apuntó que ahora que una vez más vuelve a enfermar de covid-19, le llama mucho la atención el odio de muchas personas “que quisieran pues que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera, ya hasta me producen sentimientos de afecto, los considero muelles provistos”, concluyó.