AICM establece acciones para garantizar respeto a horarios

México.- Con el objetivo de garantizar los estándares de calidad y seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la autoridad ha creado el sistema OPSCENTER AFAC que vigilará que se respeten los horarios de salida de los vuelos.

La implementación del sistema —que será supervisado por personal designado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)— se da como respuesta del incumplimiento de algunas líneas aéreas que realizan operaciones fuera del horario de aterrizaje y/o despegue asignados por el administrador aeroportuario, afectando el funcionamiento en el AICM.

Prueba de ello, es que durante enero, el administrador aeroportuario asignó a los transportistas 30 mil 227 horarios de salida y de llegada, de las cuales, mil 045 se efectuaron de manera intencional en un horario distinto al asignado.

Ante ello, el AICM informó que cuando el sistema OPSCENTER AFAC alerte que un plan de vuelo no cuente con horario de salida, o quiera operar en una hora de salida distinta a la asignada por el administrador aeroportuario, dará aviso a la Subgerencia de Slots del aeropuerto capitalino.

Una vez avisada, la Subgerencia de Slots del AICM procederá a verificar la asignación correcta del horario e informar al personal de la AFAC.

De ahí, el procedimiento dependerá de la información enviada por la Subgerencia de Slots del AICM y estará a cargo del personal designado por la AFAC.

Si cuenta con el horario de salida, deberá de informarlo a la Gerencia de Centro de Control Operativo del AICM para que le asignen una posición.

Y si no cuenta con el horario de salida, deberá informar al transportista aéreo que no se le autoriza el plan de vuelo; o instruir a la Gerencia del Centro de Control Operativo (GCCO) que no le asigne posición al vuelo en cuestión.

También, habrá que instruir a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) que no le proporcione los servicios correspondientes al vuelo de que se trate; e informar al coordinador de horarios de la AFAC la situación.

Adicionalmente, se ha instruido que se implemente en el portal de internet del AICM, un banner de acceso rápido a la información de los horarios de salida y llegada asignados a los transportistas aéreos, para que el pasajero tenga oportunidad de verificar que el horario de vuelo que adquirieron coincida con lo establecido con la autoridad.

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participará en las acciones para aplicar las sanciones que le competen en función de que las aerolíneas ofrezcan un servicio de calidad, eficiente y eficaz para el usuario que hace uso de los servicios de transportación aérea.

“Este procedimiento contribuirá a mejorar la calidad del servicio al pasajero brindándole al usuario en todo momento información clara y precisa, ante las malas prácticas realizadas por los transportistas aéreos”, se lee en documento signado por autoridades del AICM y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Con información de 24 Horas

Foto: Aeropuerto de México