Morena va a perder en 2024

Ruperto Portela Alvarado

SORPRESAS QUE SE ESPERAN

Ya lo dije, “algo va a suceder y Morena va a perder en el 2024”. Los astros se le están desalineando a las pretensiones autoritarias del “Interventor de las elecciones”. Un primer cabo de los varios que se están atando en contra de cualquiera que sea el candidato guinda, será la horadación que se le haga a las bases de la 4T y su progenitor que ya no aguanta las críticas ni las denuncias por violación a las leyes ordinarias y la Constitución.

Seguramente el silencio de la “alianza de oposición” se debe a que están escarbando en los sótanos de los secretos y las cañerías pestilentes de esta “administración cuatrera” donde se esconden las perversidades acumuladas por el “Mesías”, sus cancerberos, cómplices y paleros. Que de eso hay mucho que descubrir.

Un segundo punto engloba varios temas relacionados con el alto nivel de corrupción que persiste en este gobierno de “cuarta transformación” y los agravios infringidos a diversos sectores sociales, desde empresarios, periodistas, médicos, académicos, científicos, instituciones públicas, autónomas, educativas, sindicales, económicas y sociales. Y el karma no perdona.

Atando cabos, hay un tercer punto que resulta grave para la administración federal y el uso y abuso del dinero público que se ha dilapidado de diferente manera como el pago indiscriminado de indemnizaciones por capricho y ocurrencias del Prejimiente como el del Aeropuerto de Texcoco, cuya suspensión de la obra costó a la hacienda del país, más de 350 MIL MILLONES DE PESOS.

A esa ocurrencia hay que sumarle la suspensión del gasoducto que se construía desde Texas a Tuxpan, Veracruz, donde el Gobierno de la 4T, tuvo que pagar indemnizaciones a las empresas constructoras más de 2 mil millones de dólares, que se engranan con los errores financieros en la compra de las 13 plantas generadoras de electricidad a la empresa IBERDROLA y ahora la venta del Avión Presidencial a un precio de ganga (92 Millones de Dólares) o sea en menos del 45% de su costo y avalúo.

Le cobrarán al “Tabasqueño Prejimiente” durante la campaña presidencial 2024, las insulsas inversiones en “obras destinadas al fracaso” o cuando menos esos es lo que se le presagian al “Tren Maya”; “La Refinerías Dos Bocas” y el “Aeropuerto Felipe Ángeles”, cuyo costo en cada una, ha superado lo presupuestado inicialmente en más del 80 por ciento.

Le sacarán sus trapitos al sol a “Tío Mentiras” y su cofradía de solapadores aplaudidores porque más del 80 por ciento de las compras y obras se han dado por adjudicación directa, violando la Ley de Licitaciones y Adquisiciones, como la Ley de la Obra Pública, donde hay constancia de actos de corrupción que seguramente terminarán en los tribunales. Una prueba de este saqueo es SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) donde se descubrió un fraude por más de 15 mil millones de pesos.

Hay tema para escarbarle al “Presbítero de las Mañaneras” desde los negocios de sus hijos; JOSÉ RAMÓNy ANDRÉS (“Andy” el que dispone desde Palacio Nacional y vende candidaturas) quienes sin empleos ni recursos económicos personales, han creado empresas para la fabricación de cerveza y chocolate al amparo del poder y el presupuesto federal, como se ha consignado.

No menos significativos en el ámbito de la corrupción están los “Carnales Incómodos”: PÍO LORENZO y MARTÍN DE JESÚS, los de aquellos sobres y paquetes de dinero recibidos de DAVID LEÓN ROMERO; JOSÉ RAMIRO el beneficiario de créditos fraudulentos de la banca y los programas sociales; sus familiares: FELIPA OBRADOR quien recibió para su empresa “Litoral Laboratorios Industriales” de este gobierno de la 4T contratos de PEMEX por 265 millones de pesos solo en 2019 y su prima MANUELA DEL CARMEN OBRADOR NARVÁEZ, quien es diputada federal desde el 2018, en un acto de tráfico de influencias, así como sus colaboradores cómplices de los que ha se han hecho demasiadas menciones.

El “Sabio de las Mañaneras”, sus hermanos, familiares y cómplices aplaudidores se han metido en tantos escándalos que de seguro, se la van a cobrar desde todos las aristas, las madres a las que les quitó las guarderías para sus hijos; las medicinas para los niños con cáncer; las Escuelas de Tiempo Completo y las Comedores Comunitarios; la falta de medicinas en los hospitales e inclusive en las farmacias de empresas privadas por la extinción de la Red de Distribución con el pretexto de estar en “manos de empresarios corruptos”.

“Algo va a suceder y Morena va a perder” porque “el que se cree Rey” y vive en Palacio Nacional, ha unido a una gran mayoría de mexicanos: ¡en su contra!. Y no son cualquier cosa esos enemigos que se ha granjeado con voluntad imperiosa, altanera, soberbia, como son los ex Presidentes: VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERON HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, “quienes se la tienen guardada”. No está demás decir que puede intervenir y meter la mano en las elecciones 2024, “El Innombrable” CARLOS SALINAS DE GORTARI y eso ya sería para el “Macuspano” el “golpe fatal”.

Entremos en detalles y digamos que en la transacción de los 6 mil millones de dólares que pagará el gobierno federal por las 13 plantas generadoras de electricidad, hay una cláusula de “ganancias para el comprador” de por lo menos el 10% y que, con lo de la venta del Avión Presidencial (92 millones de dólares), “LOPITO” y su caterva de delincuentes candidatos, ya tienen asegurada la compra de la elección presidencial del 2024 a través del pago de los programas sociales, que son su “voto cautivo”.

Pero hay otros supuestos como el de los videos que seguramente tienen en reserva los interesados en que Morena y la 4T junto con su progenitor de mentalidad obtusa pierdan. Me imagino que esos videos los tienen, por una parte, el ex Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y por el otro, MANUEL VELASCO COELLO, sin que se deje de elucubrar que quien le pondrá el clavo al ataúd político del “Jefe del Cártel de la 4T” es CARLOS SALINAS DE GORTARI con sus aliados del poder económico.

Por lo menos las organizaciones patronales no están de acuerdo y muy contentas con el que “desgobierna el país” y “los otros” que hoy son muy aliados y cómplices, como CARLOS SLIM y RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO, ni duda cabe que cambiarán de pensamiento cuando vean quien es el o la candidat@ de la alianza opositora a la Presidencia de la República. Seguramente habrá sorpresas.

Pero al final, un punto clave será la derrota a la delincuencia organizada por medio de las corporaciones policiacas del país vecino del Norte, EE.UU., como la DEA y el FBI que están investigando e interviniendo con el asunto del Fentanilo, que en parte es verdad y la otra es pretexto para entrar a México.

Con esta guerra contra los cárteles del Golfo y de Sinaloa donde los aliados del “Jefe de la 4T” (Los Chapitos hijos del JOAQUÍN “El Chapo” GUZMÁN), Morena y sus candidatos se quedarán sin el apoyo de la delincuencia organizada que impuso el voto de miedo a su favor en elecciones de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y hasta Quintana Roo en las elecciones de 2021 y 2022.

Ante esa perspectiva, las cosas ya no serán iguales como en el 2018 ni habrá “6 de 6”, pues como dice CLAUDIO X. GONZÁLEZ: “sí podemos ganar”, pero de eso, ya contaré el por qué y cómo lo explica teniendo la oposición en poder las principales ciudades del país. Hasta aquí dejo mis conjeturas y ya usted sabrá “de qué cueros saldrán más correas” …

Se acabó el mecate… Y ES TODO…