Menor golpeado en escuela presenta secuelas

– Tras hacerse viral el video, han reportado otras peleas entre estudiantes, por lo que mañana madres y padres de familia prevén realizar una manifestación frente a la escuela –

Elementos de la Fiscalía de Distrito Norte de Chiapas iniciaron las investigaciones en la Escuela Secundaria Federal Número 20, del municipio de Reforma, por los hechos ocurridos el viernes, donde un menor resultó brutalmente golpeado y noqueado.

El menor, quien cursa el primer año de secundaria, relató que ese día fue agredido por dos compañeros, el primero trató de ahorcarlo y logró defenderse; sin embargo, del segundo no pudo hacerlo, pues sabe artes marciales.

“Y lo empujé, fue de ahí que se metió el otro a defenderlo y me dijo que si no me calmaba me iba a pegar…Y de hecho en el video se ve que yo en ningún momento le pegué, ni me defendí, porque yo no quería ni defenderme ni pegarle para que no hubiera más problema, ya en la última patada que me dio me pegué contra unos tubos que estaban atrás mío y fue ahí donde yo quedé noqueado”, detalló.

SECUELAS DEL GOLPE

Por su parte, Félix León, papá del niño, señaló que el único acuerdo que establecieron con los padres del agresor es que pagarían los gastos de la tomografía, ya que a consecuencia de los golpes que recibió, el menor ha manifestado intensos dolores de cabeza y mareo, por lo que ha sido necesario visitar a varios especialistas.

“Todos los golpes así fueron en la cabeza, la última patada de artes marciales está prohibida, está totalmente prohibida…Me preocupaba, pero se le hizo la tomografía, estamos esperando mañana el dictamen médico…Sí, le ha estado doliendo la cabeza, le ha estado costando para dormir”, apuntó.

Cristina Mijangos, madre del agraviado, expuso que el día de los hechos los estudiantes se encontraban solos, es decir, sin un profesor o adulto responsable, además de que los directivos de la institución omitieron avisarle sobre lo sucedido, porque horas más tarde se enteró a través de las redes sociales.

“Dios no lo quiera me lo hubieran matado, ¿qué cuenta me iban a entregar los maestros? La verdad ahorita estoy… nada más de ver el video me pongo en el lugar de mi hijo por lo que le pasó…Y ahorita querían hablar conmigo, quería hablar el director conmigo, me salí porque estoy muy molesta… Ese día que pasó, a eso vine directamente, a buscar al director, quería yo hablar con el director, se había ido, pedí el número del director, no me lo dieron”, puntualizó entre lágrimas.

Cabe destacar que debido a que los padres también denunciaron que a raíz de la violencia de la que fue víctima el menor, han surgido otras denuncias sobre peleas de niñas y niños al interior del plantel. MILENIO solicitó una entrevista con el director del plantel Romeo Sánchez Vázquez, sin embargo, manifestó estar ocupado.

Será este martes que madres y padres de familia prevé realizar una manifestación frente a la escuela, para solicitar la destitución in mediata del titular de la secundaria, ante la negligencia que ha demostrado en los últimos días. (Fuente: Milenio. Foto: Especial)