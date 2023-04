Galilea Montijo rompe el silencio y habla del matrimonio luego de su divorcio

• Galilea Montijo compartió cómo ha enfrentado su proceso de separación y se refirió a la posibilidad de volver a casarse

México.- Galilea Montijo tiene más de 20 años de trayectoria y es considerada una de las conductoras más favoritas del público que la sigue y la acompaña en cada caso que da. Sus redes sociales son motivo constante de inspiración a la hora de seguir las tendencias de la moda y la belleza.

Pero al ser una figura pública, su vida privada también está expuesta. Aunque fue ella quien decidió contar que se había divorciado de Fernando Reina, con quien tuvo a su pequeño hijo Mateo. No es la primera vez que hace frente a rumores o versiones de su vida privada, pero esta vez al parecer, al tratarse de su hijo, el asunto fue más delicado.

Más aún después que salieran versiones que aseguraban que Fernando Reina había sido padre con una joven, lo que evidenciaba que había sido infiel. Lo cierto es que la presentadora, que está por cumplir 50 años, enfrentó a los medios de comunicación en las afueras de los estudios de Televisa y compartió cómo ha enfrentado su proceso de separación y se refirió a la posibilidad de volver a casarse.

«Soy una perdida, loca, enamorada y creyente del amor. Yo siempre voy a creer en el amor, voy a estar abierta al amor», fueron las primeras expresiones de Galilea Montijo. «Me parece muy pronto decirte que también me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente ni me pasa por la cabeza. Me estoy dando mi tiempo, mis terapias, mi ejercicio», declaró ante las cámaras del periodista de espectáculos, Eden Dorantes.

Galilea Montijo cumplirá 50 años el 5 de junio y explicó que no quería hablar con los medios porque estaba tratando de asimilar su divorcio. Y agradeció la ayuda psicológica con la que contó para poder enfrentar la situación. Contó que todavía no tiene ningún galán en puerta, pero no descartó volver a casarse.

«Mi prioridad ante todo en esta vida es mi hijo (Mateo), siempre lo será. Ni siquiera pienso en salir y conocer, probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, pues sí, por qué no», agregó.

