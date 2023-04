Estamos aprendiendo a vivir sin Debanhi: Mario y Dolores

México.- “La alegría ya no está en esta casa estamos aprendiendo a vivir sin ella”. Así han sido los últimos 365 días de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de Debanhi, víctima de feminicidio, en Escobedo, Nuevo León.

En un año han cambiado cada salida al cine o a fiestas, por buscar que su caso no quede impune: han insistido a las fiscalías estatal y federal; exigido peritajes de contraste y, ahora, que se ubique y sentencie a los presuntos responsables.

“Definitivamente no hemos tenido el duelo como debiéramos haber tenido, estamos en busca de justicia, de encontrar a los presuntos culpables que le hicieron esto a nuestra hija”, dijo Mario en entrevista con 24 HORAS.

Desde que el centro de su rutina no está, contaron, todo cambió y se vieron obligados a readaptarse. A Debanhi le gustaba ir al cine y era una actividad recurrente para la familia. Ella era la primera en emocionarse y querer ir a una fiesta para amenizarla, pero ahora “ya las fiestas pasan a segundo término, ahorita ni nos dan ganas de ir al cine”, contó Dolores.

“Todas nuestras actividades cambiaron 100%, todo lo que hacíamos los tres juntos, ahora estamos aprendiendo a hacerlas sólo los dos son 365 días que hemos estado aprendiendo a que ya no está, que no la vamos a ver, que no va a comer con nosotros, a no escuchar su risa, su alegría, su todo…”, relató su padre.

Ahora, él da clases dos o tres veces a la semana, con dificultad para enfocarse y ser profesional; su esposa ya se jubiló.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas