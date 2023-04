DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

ADÁN AUGUSTO EN PALACIO NACIONAL

Comenzamos… Preocupa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador esté enfermo, él mismo dio la noticia a través de las redes sociales. Está bajo los cuidados y la responsabilidad de los médicos del Hospital Militar, su recuperación durará varios días, el diagnóstico: contagio de Covid por tercera ocasión. Por instrucciones presidenciales será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández quien se ha hecho cargo de las conferencias mañaneras y de los asuntos relevantes. Con esto, Adán Augusto tendrá para él toda la cancha política, hacer campaña de una manera completamente legal. El segundo hombre más poderoso de México va camino a ganar las encuestas que realice Morena para elegir al que será candidato a la Presidencia de la República el año entrante. Esta oportunidad de suplir por unos días al presidente López Obrador subirá su rating político sin quebrantar las leyes electorales.

Continuamos… Resulta que la secretaria General de Morena en Chiapas, Karen Calcáneo Constantinono acata la exhortación que hace el gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenaspara mantener la unidad y el respeto. Los militantes destacados de Regeneración Nacional del distrito I con cabecera en Palenque que llegan a las oficinas del Comité Directivo Estatal de ese partido, lo primero que les pregunta la Calcáneo es si son simpatizantes de la diputada federal Manuela López Obrador de quien siempre se expresa negativamente ante el asombro de quienes la escuchan. Abiertamente y casi a gritos dice que esa diputada federal desde que fue elegida consejera, no ha hecho ninguna acción para promover a Morena, Manuela no cumple con su obligación partidista dice continuamente la “caemal” de Karen, que presume que debido al resultado de su trabajo en el CDE, ya tiene asegurada la candidatura de una diputación federal por ese distrito de Palenque, e inclusive se atreve a dar nombres de los futuros candidatos de Morena a presidentes municipales. La ambición y la soberbia que siempre demuestra en sus acciones Karen Calcáneo es producto de lo que aprendió cuando trabajó en el COBACH, nada. Su falta de liderazgo, de experiencia política, de respeto, de resultados, de conocer la ideología de Morena y su actitud prepotente, ha hecho que la mayoría de los morenistas de Palenque, Yajalón, Salto de Agua, Catazajá, Tumbalá y otros municipios de esa región, estén molestos con la actitud negativa de la Secretaria General del CDE a tal grado que reclaman la intervención del dirigente estatal Carlos Molina y del líder nacional de Morena Mario Delgado para que pongan en su lugar a esta inepta y le expliquen ampliamente cuáles son sus funciones, que evite estar confrontando, dividiendo a las bases de su partido, o que la quiten y en su lugar pongan a otra militante que esté preparada para desempeñar ese importante cargo. Todos aseguran que Karen Calcáneo no sirve para nada. Veremos qué pasa.

Seguimos… La aprehensión por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) del ex alcalde de Teopisca, Abel Tovilla Carpio nuevamente ha provocado que sus cómplices traten de desestabilizar la paz social en esa zona. Los cargos que se le imputan son: por su presunta responsabilidad en los delitos de Motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Recordemos que Abel Tovilla fue candidato a la alcaldía de ese municipio en el 2018, perdió y en una controversia poco transparente fue impuesto por el ex gobernador más corrupto que ha tenido Chiapas, Manuel Velasco Coello. Tovilla aprovechó la oportunidad y al muy estilo de Velasco, saqueó las arcas municipales y pisoteó los derechos de los habitantes de Teopisca, eso lo denunciaban los ejidatarios en aquel entonces, denuncias que no prosperaron ya que su benefactor gobernaba. Abel Tovilla Carpio ha sido un reconocido malhechor dicen en ese lugar. El ex alcalde ya es un huésped del centro de reclusión El Amate.

Terminamos… La diputada local por el distrito V de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestelutilizó la Tribuna del Congreso Local para acusar a “pseudoperiodistas” de difundir en las redes sociales un video donde se le aprecia bailando con el líder motoneto, Gerónimo Ruiz el mismo día de su asesinato. Dice la legisladora coleta que pretenden manchar su imagen. El inmaculado prestigio de Fabiola Riccidesde antes está lleno de lodo, debe recordar esta legisladora que cuando andaba en campaña su propia gente subía información a Facebook para dar a conocer todas sus actividades. Pero en su distrito comentan que no ha demostrado interés en gestionar apoyos para las comunidades marginadas. La Ricci se sigue comportando como panista de sangre azul.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.