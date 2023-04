Políticos corruptos y millonarios

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

UNA SOCIEDAD ENMASCARADA

A mi comentario respecto a que “Zanja Negra está en la pelea”, una señora me dijo con lacónico insulto: “sí, pero para su bolsillo”. Creo que se refería al bolsillo de EDUARDO RAMÍREZ. Pero le respondí en otro sentido, que: “los periodistas tenemos y debemos cobrar por lo que hacemos, la propaganda y publicidad que los políticos necesitan de nosotros y que no debe ser de gratis”.

Por supuesto que debemos cobrar, pues le vendemos claridad en los mensajes, nuestra credibilidad (cuando se tiene); el espacio que cubrimos y el trabajo que hacemos al obtener la información y redactar notas o comentarios. También tenemos necesidades y gastos por nuestra actividad periodística.

Me llamó la atención esta ligereza lenguaraz de la señora defensora de la 4T, quien me dijo sobre mi convicción de cobrar a los políticos la publicidad, que “eso es extorsión”. He dicho muchas veces en público y privado con los amigos periodistas que “los periodistas debemos cobrar por lo que hacemos”, pero nunca ponerle precio a nuestra dignidad y menos exponer nuestra integridad personal y familiar. Hay que saber con quién se hacen acuerdos, convenios y contratos; el por qué y para qué; cómo y en qué condiciones.

A los periodistas y luchadores sociales, “la sociedad enmascarada y cobarde que no da la cara”, nos quiere ver en fachas, desarrapados, andrajosos y en chanclas para que seamos lo que ellos llaman “periodistas honestos y objetivos”. Esa sociedad nos critica, vitupera todo el tiempo y más en esta época de “intensa mediocridad” que nace de los políticos, se transmite a los gobernantes y contaminan a los ciudadanos sin capacidad analítica.

Cobrarle la propaganda y publicidad a los políticos y gobernantes, es hacer justicia cuando ellos, en el ejercicio del poder o aspirando a él, se llenan los bolsillos y las cuentas bancarias de dinero muchas veces mal habido. Los ejemplos son innumerables en el ámbito nacional y local de Chiapas.

Ejemplos de enriquecimiento sospechoso o comprobable están a la vista, y para botón de muestra: la corrupción de la Senadora SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD y su familia, durante el gobierno de MANUEL VELASCO COELLO (2012-2018), en el que inclusive “La Cuija Verde” y su mamá, LETICIA COELLO GARRIDO, se hincharon de dinero público hasta para construir una majestuosa plaza comercial en Tuxtla Gutiérrez, llamada “Ámbar”.

No es menos cuantiosa la riqueza que presume y le ha valido para obtener cargos, el Senador OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, “El Zanjaguar Negro”, quien cuenta en sus activos con hoteles, ranchos, residencias y seguramente una abultada cuenta bancaria. Y eso solo sería una parte de lo que consiguió como alcalde de Comitán, diputado local y presidente de la LXV Legislatura, desde la que habría gastado más de 200 millones de pesos en su frustrada aspiración anticipada a la candidatura para el Gobierno de Chiapas en 2018.

“El Zanja” como le dicen cariñosamente a RAMÍREZ AGUILAR, fue también diputado federal y secretario general de Gobierno en el “sexenio del saqueo verde” del GÜERO VELASCO y ahora montado en un escaño de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, busca de nuevo ser candidato a Gobernador de Chiapas bajo las siglas de Morena o quizá la alianza PRI, PAN, PRD.

En el festín del dinero público durante el Gobierno “Verde Imberbe” de MANUEL VELASCO COELLO, podemos anotar a gentes tan impresentables como el otra vez “falso y fraudulento diputado federal indígena”, ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, quien pasó de ser chofer de la “Envenena” MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, a flamante secretario técnico del Gobernador “Verde Imberbe” y convertirse en uno de los nuevos millonarios del sexenio y de Chiapas.

Igual sucedió con el “Pelón Sobas”, RAMÓN GUZMÁN LEYVA, el que de director de un pasquín llamado “Zona Libre” de Tapachula, se pegó al “Cártel de la Cuija Verde” y desde la posición de secretario particular del Gobernador y luego Director de Gubernatura, se dedicó a los negocios sucios vendiéndole publicaciones y espacios al propio gobierno en más de 5 mil espectaculares instalados en todo el Estado. Desde ahí logró reponerse de la quiebra financiera en que se encontraba su empresa.

En el caso de los gobernadores, PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA (2000-2006), JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO (2006-2012), que de menesterosos pasaron a ser grandes potentados, adinerados y quizá hasta millonarios, como el caso de “Su Majestad de Soloyó”, quién desde que terminó su sexenio “jamás ha dado un golpe”, mientras que “El hijo del Ciclón”, JUAN SABINES GUTIÉRRREZ, al menos consiguió una chambita de Cónsul en Orlando, Florida, Estados Unidos, desde mitad del gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO y lo que va de este desastroso del “Emperador Macuspano”.

Claro que muchos políticos y gobernantes se han hecho ricos o millonarios a expensas del erario público como lo exhibe el “hermano que nunca tuvo” MANUEL VELASCO COELLO en la persona de LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, a quien hizo diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXV Legislatura; después presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en una elección muy sospechosa y hasta “candidato palero” a la gubernatura de Chiapas en 2018. Desde esas posiciones, FERNANDO CASTELLANOS “se hizo de mulas Pedro” y ahora vive como rey y de sus rentas.

Por supuesto que estos solo son ejemplos de “enriquecimiento sospechoso” y en la impunidad, que en el recuerdo podemos mencionar a BAYARDO ROBLES RIQUÉ y ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, que aseguraron su futuro y la siguiente generación familiar, desde la Secretaría de Obras Públicas. Debo mencionar en este recuento de corrupción a JULIAN NAZAR MORALES quien saqueó todas las instancias en que estuvo, como sucedió con la Secretaría del Campo, donde desvió para sus bolsillos, más de 500 millones de pesos, avalado por su ignorancia.

Puedo mencionar también como el “Rico del Pueblo” a RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO, “El Sobrino Incómodo” que tuvo a la Secretaría de Educación del Estado como su “minita de oro”, de la que fue titular, pero que dicen las malas lenguas –que la mía no es tan buena–, que hasta le alcanzaba el presupuesto para entregarle UN MILLÓN DE PESOS MENSUALES a la mamá de entonces Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, doña LETICIA COELLO GARRIDO.

No menos corrupto, cínico y millonario en el Gobierno del GÜERO VELASCO, fue el famoso “Farandulero” ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, el que se hace llamar “El Flaco de Oro”. A él le dejó como empresa familiar el entonces Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH), que saqueó a su antojo, como lo hizo también con el “Partido Podemos Mover a Chiapas”, cuyas prerrogativas de más de UN MILLÓN 200 MIL PESOS MENSUALES, los hizo suyo y dispuso a discreción. Quiero creer que ahí “El Tribilín”, como también le llaman, iba “micha y micha” con la “Reina Roja”, LETICIA COELLO GARRIDO.

Por ahora hasta aquí dejo esta lista que no es privativa de los gobiernos del presente siglo XXI, ni de los ex gobernadores: PABLO SALAZAR, JUAN SABINES y el GÜERO VELASCO, sino desde tiempo atrás y ancestral. En política desde que se creó el PRI, le siguió el PRD con la incursión de más personajes corruptos, de partidos y sus dirigentes, donde el Partido Verde Ecologista y ahora la del “impoluto” Morena, son los más corruptos.

La historia de corrupción, saqueo, enriquecimiento sospechoso o comprobable, cinismo e impunidad desde la 4T y anteriormente, es interminable. A cada paso o a la vuelta de la esquina, nos encontramos un acto de corrupción y latrocinio, que no queda solo con estos nombres, sino más allá de lo que creemos, pensamos o tenemos en la memoria. Aquí les dejo este botón de muestra, para que Usted pueda anotar a todos los que faltan…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…