Diputada insulta a indígenas; ‘soy mecha corta’, justifica

– O me presentan programas de desarrollo o se van a la chingada. Ya no quiero saber nada, o me traen propuestas o no cuenten conmigo. Estoy hasta la madre, espetó Patricia Armendáriz –

Porque supuestamente le pedían dinero para un hotel y no querían centros ecoturísticos, la diputada de Morena Patricia Armendáriz perdió los estribos en una reunión con indígenas lacandones en Chiapas.

Luego de que se difundió un audio en donde se escucha que les grita que ya la tienen “hasta la madre” en una reunión sostenida en octubre del año pasado, la diputada emitió un video para dar su versión y difundió capturas de pantalla de la disculpa que presentó a miembros de la comunidad vía WhatsApp.

El motivo del exabrupto, de acuerdo con la misma Patricia Armendáriz, es que ella quería instalar centros ecoturísticos en varias comunidades de Chiapas para “enseñarles” a los lacandones cómo podían recibir “muchísimo más dinero” y ellos no estaban de acuerdo y decían que preferían un hotel.

“Yo he estado gestionando recursos para las comunidades más marginadas de Chiapas y una parte que estoy haciendo es un proyecto para proteger a la selva Lacandona con centros ecoturísticos en la parte privada de las comunidades, para que aprendan que pueden recibir muchísimo más dinero cuidando su selva que cortándola”, explica en su video.

Por ley, todas las iniciativas, políticas o instalaciones de empresas y proyectos que afecten a comunidades indígenas deben ser consultados y consensuados con sus habitantes.

“En el caso de los lacandones, ya era la tercer sesión que teníamos en las Guacamayas, Chiapas, donde llegaban y decían ‘yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para un hotel’. Yo les he dado dinero de mis propios recursos personales y siguen pidiendo más y siguen pidiendo más. Me dijeron: nos tienes que dar un hotel a cada familia”, continúa la diputada federal.

Es hasta ese momento que reconoce que no tiene ninguna justificación para gritar y que es un problema personal suyo.

“Obviamente no hay justificación para gritar, es un problema que tengo, tengo la mecha muy corta, obviamente ya les pedí disculpas”.

Y sí, se disculpó con ellos, pero en la disculpa por haberles dicho que o le traían proyectos o se iban a la chingada, les reclamó una vez más que “nada les satisface” a pesar de que “todo está hecho para ustedes”.

El audio se grabó en octubre de 2022 pero se dio a conocer en medios de comunicación apenas hace unos días. En él se escucha a la diputada maldecir y golpetear una mesa, totalmente fuera de sus casillas, mientras el líder comunal Chankin Colocho le pide respeto y le recuerda que ella le prometió que lo llevaría a hablar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

– No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada. Lo quiero dejar claro y ya no quiero saber nada más, la próxima reunión o me traen propuestas o no cuenten conmigo. Es la tercera reunión que tengo con ustedes que no que yo quiero mi propio hotel… sus pendejadas. Es un favor… me están pidiendo restorán, hotel, lanchas…

– Tú me prometiste…

– Te tengo un puto abogado durante dos años pagado por mí.

– Pero tú me dijiste que vamos a ir a México, yo confié en ti, me dijiste vamos a hablar con Obrador

– Escúchame, 15 mil pesos mensuales le pagué a tu puto abogado.

– Está haciendo su chamba […] No me faltes al respeto, tú eres servidora pública.

– ¿Cómo que no faltar al respeto? Estoy hasta la madre. (Fuente: Primera Plana. Foto: Especial)