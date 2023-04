Pumas está obligado a arriesgar, advierte el América previo a partido

• El Club América advirtió que aprovechará que Pumas necesita puntos y deberá arriesgar en el terreno de juego

México.- El argentino Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del América de la liga mexicana, afirmó que el obligado a arriesgar en el derbi de la Ciudad de México son sus rivales, los Pumas UNAM.

“Si alguien tiene que arriesgar es Pumas por aquello de la necesidad que tiene de puntos y eso nos puede favorecer porque nosotros podríamos aprovecharlo en un partido que se plantearía muy abierto”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

En la decimosexta jornada, la penúltima del torneo de Clausura, el América recibirá en el Estadio Azteca a Pumas en uno de los derbis de la capital mexicana.

Ortiz se refirió a la necesidad que tiene el equipo felino que marcha en el escalón 12 con 17 puntos.

Pumas requiere ganar para mantenerse en zona de repesca, al que clasifican los ubicados entre el quinto y duodécimo puesto, mientras que sus Águilas marchan en segundo lugar con 30 unidades, en posición de avanzar directo a la fase final a la que se meten los primeros cuatro.

A pesar de esta aclaración, el estratega subrayó la importancia de vencer en un partido que su afición considera un “clásico” en el que se juega el orgullo.

“Nosotros respetamos los clásicos y no nos da lo mismo el resultado, llegamos en máxima tensión. Es un clásico que se disputa de diferente manera porque no importa cómo se juegue; lo que vale es ganar”, puntualizó.

Ortiz también elogió el impulso que tomaron los Pumas desde que llegó al banquillo su compatriota Antonio Mohamed, quien en el futbol mexicano ha sido campeón dirigiendo a Tijuana, América y Monterrey.

“Antonio es un excelente entrenador, en el ambiente de futbol es ampliamente conocido. Es un técnico exitoso y ganador. Le deseo que siga haciendo ese camino, gracias a él Pumas pasa por un momento anímico importante”.

El estratega de las Águilas también habló de la recuperación de Henry Martín, líder anotador del Clausura con 13 tantos, quien desde la semana presenta una fatiga muscular.

“Henry ha trabajado diferenciado estos días, ha respondido muy bien a la carga muscular que presentaba, pero no he decidido aún si va a jugar porque no me gusta arriesgar a ningún jugador”, concluyó.

