Asegura Adán Augusto que la 4T ganará en 2024

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aspirante de Morena en las próximas elecciones presidenciales, aseguró que la Cuarta Transformación y el pueblo de México ganarán en los comicios del 2024.

Durante su gira de trabajo por el estado de Yucatán, el encargado de la política interna del país se negó a opinar sobre la situación interna de su partido Morena, sin embargo, consideró que este se consolidará el próximo año.

“Bueno, yo no hablo de asuntos de partido. Entonces, no me meto en la vida de los partidos, luego entonces no opino”, expresó el tabasqueño quien para muchos es considerado como el sucesor ideal de la Cuarta Transformación del país.

A pregunta expresa de los medios de comunicación: —¿Para la 4T es importante ganar Yucatán para 2024?—. El titular de Segob repuso: “Yo creo que este movimiento de transformación va a ganar en el 2024 y continuará consolidándose la transformación del país”.

Asimismo, se le preguntó si va intervenir ante la Suprema Corte en el tema de la designación de los comisionados del INAI, pero recordó que ese es trabajo del Senado. “Quienes tienen la obligación legal de designar a los consejeros del instituto, comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, son los senadores de la República y, pues ellos deben de construir una mayoría de ley”.

“En este caso, en el nombramiento de dos consejeros es tres quintas partes y en el nombramiento del que recientemente terminó el encargo, son dos terceras partes, pero son ellos los que tienen esa obligación”, enfatizó.