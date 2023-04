Acuerdan tregua de 3 días las partes enfrentadas en Sudán por fin de Ramadán

• Las partes en conflicto en Sudán acordaron una tregua de tres días por la festividad que marca el fin del mes sagrado musulmán de Ramadán

Sudán.- Las partes enfrentadas en Sudán acordaron hoy una tregua de tres días por el Aíd al Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado musulmán de ramadán, lo que significa la pausa más larga desde que comenzó el conflicto, el pasado día 15, con el fin de permitir los servicios humanitarios en un país completamente colapsado.

El Ejército sudanés liderado por el presidente del Consejo Soberano, el general Abdelfatah al Burhan, señaló en un comunicado que se adhiere a esta tregua, propuesta ayer, jueves, por la ONU, para “permitir a los ciudadanos celebrar el Aíd al Fitr y para el movimiento de los servicios humanitarios”.

Asimismo, las unidades militares esperan que los “rebeldes”, en referencia al poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), “cumplan con todos los requisitos de la tregua y detengan cualquier movimiento militar que pueda obstruirla”.

Ayer, el secretario general de la ONU, António Guterres, demandó una tregua inmediata de al menos tres días en Sudán que debe servir como un primer paso de cara a un alto el fuego permanente.

Las FAR, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo Hemedti -el hombre fuerte de Sudán-, apoyaron desde esta mañana esta tregua para “abrir corredores humanitarios con el objetivo de evacuar a los ciudadanos y darles la oportunidad de saludar a sus familias”.

La tregua humanitaria comenzó, para las FAR, a partir de las 06.00, hora local (04.00 GMT) de hoy, aunque el Ejército no ha determinado una hora en una jornada en la que han continuado igualmente los combates entre las dos partes, según constató EFE.

Esta es la quinta pausa humanitaria y tregua que se intenta desde el pasado día 15, pero ambos bandos se han acusado mutuamente de violarlas todas.

Líder militar en Sudán promete Gobierno civil

Al Burhan prometió hoy que cuando termine este conflicto “se asegurará una transición a un gobierno civil” en el que ha sido su primer discurso desde que comenzaron las hostilidades grabado en un vídeo para marcar el primer día de esta festividad religiosa.

En el clip, publicado por la televisión oficial sudanesa, de apenas un minuto donde se le visiblemente exhausto y frente a un fondo negro, el general señaló que Sudán ha sido “golpeado por una herida muy grave, ya que cayeron muertos y heridos, las familias fueron desplazadas, y las instalaciones y viviendas fueron destruidas”.

Entretanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que al menos 413 personas han muerto y 3 MIL 551 han resultado heridas en Sudán desde el estallido del conflicto.

A esta cifra se suma un trabajador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una de las agencias de Naciones Unidas, que falleció hoy después de que el vehículo en el que viajaba con su familia fuera alcanzado por disparos en un enfrentamiento en el actual conflicto en Sudán, informó el organismo.

Otros tres trabajadores de Naciones Unidas, en este caso del Programa Mundial de Alimentos (PMA), murieron asesinados en un suceso similar el primer día del conflicto.

Desplazamientos y planes de evacuación

Las agencias de la ONU ya empiezan a registrar desplazamientos y sudaneses refugiándose en otros países, como en Chad.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) indicó ayer que desde que comenzó el conflicto estima que entre 10.000 y 20 mil personas han dejado la región de Darfur, en el oeste de Sudán, y se han refugiado en Chad.

La portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Sudán, Sofie Karlssson, dijo hoy a EFE que están tratando de verificar el número de desplazados ya que la situación no es del todo clara, aunque sí confirmó el desplazamiento de una cifra indeterminada de sudaneses en el interior del país.

Mientras, los planes de evacuación de los países europeos, como España, están preparados, aunque fuentes europeas que pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas a hablar con los medios aseguraron a EFE que por ahora, la situación no es viable para la evacuación por los combates.

Con información de EFE

Foto: EFE