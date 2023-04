Bad Bunny y Grupo Frontera, primer lugar en Spotify

• Bad Bunny y Grupo Frontera alcanzan el éxito global en Spotify con su tema «Un x100to», arrebatándole el trono a Peso Pluma

México.- Bad Bunny y Grupo Frontera estrenaron su más reciente sencillo: «un x100to», el cual resultó un éxito inmediato, pues apenas 3 días después de su estreno ya se encuentra a primer lugar e nivel global en Spotify, destronando a Peso Pluma.

Por medio de la plataforma de música, se apreció que «un x100to» tiene un total de 9 millones 424 mil 783 reproducciones, ante los 7 millones 405 mil 850 de «Ella baila sola». De igual manera, le sigue la canción «La Bebé (Remix)» de Peso Pluma, Flower de Miley Cirus y TQG de Karol G y Shakira.

La pista es una composición de Edgar Barrera. El tema se clasifica como cumbia-norteña y narra una historia de desamor, en la que una persona extraña a su ex y decide volver para recuperar su cariño. La letra de «un x100to» incluye estrofas como: «Me queda un por ciento. Y lo usaré sólo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa’ qué te miento?».

«Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto. Ya nada me hace reír. Sólo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti». «Prendo para irme a dormir. Porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí. No he mandado los mensajes, siguen todos ahí».

«Wow, qué mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos. Me duele ver que tú sí has mejorado».

Con información de SUN

Foto: Especial