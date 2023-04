Spotify México trata de equilibrar desventaja de las mujeres en la música

• En 2021 Spotify global lanzó esta iniciativa para que las mujeres artistas se diesen a conocer en todas las regiones del mundo

México.- Spotify México está comprometido con las mujeres dentro de la industria de la música y el audio y así lo demuestra con el proyecto Equal, con el que ofrecen una plataforma a decenas de mujeres para mostrar su trabajo.

“Las mujeres en la industria de la música y audio no tienen las mismas oportunidades, no hay equidad. Desde Spotify hicimos esta búsqueda de respuestas hacia esto, pensamos ‘¿qué podemos hacer?’”, explicó en entrevista Mónica Saldaña, gerente del equipo de relaciones con artistas y sellos de Spotify México.

En 2021 Spotify global lanzó esta iniciativa para que las mujeres artistas se diesen a conocer en todas las regiones del mundo.

México, uno de los lugares donde más música se reproduce digitalmente y punto estratégico para la industria musical mundial, no podía ser menos.

Saldaña dio los detalles de lo que implica el proyecto, que se basa en primer lugar en convertir en embajadora de EQUAL a una artista cada mes que ayuda a “co-curar” una lista musical.

“Es bien interesante porque es un ejercicio muy bonito donde ellas nos traen a la mesa proyectos nuevos, desde tal vez (algunos) con los que han colaborado, o que les interesan o que quieren visibilizar de otras mujeres”, concretó la experta, quien cuenta con años de trayectoria en la industria musical.

Además de la “co-curaduría”, Spotify empieza a generar contenido para darle visibilidad a la artista. Le abre la puerta a que cuenten su historia de la manera que “le nazca”.

Algunas generan un podcast, otras dan talleres o crean contenido diverso. “Cada una se adueña ese mes de la plataforma”, concretó Saldaña.

Y lo más importante es que una vez que una artista es embajadora de EQUAL, ya lo es “por siempre”, ya que Spotify le da seguimiento a los proyectos que haga más adelante.

Con esto, van creando un grupo de mujeres que se van proyectando las unas a las otras y creando comunidad para así poder ser escuchadas por un mayor número de personas.

Y esto se vio en el evento que realizaron el pasado 23 de marzo en la Ciudad de México para por fin juntar a las mujeres que participan en Spotify EQUAL México, ya que el proyecto nació en plena pandemia de coronavirus.

El evento tuvo el objetivo de promover la equidad en la industria del audio a través de paneles en los que se conversó acerca de desarrollo de contenidos, herramientas de negociación y sororidad en la industria.

Participaron mujeres como Elis Paprika, música y productora, fundadora y directora Now Girls Rule; Ileana “Reclu” Rodríguez, locutora y host del podcast Señoras Punk; Mónica Vélez, compositora, tallerista y embajadora de igualdad de género de la Asociación Latinoamericana de Compositores y Autores de Música; Pamela Herrera, de Tavulva Podcast; RENEE, música y compositora, y Vivir Quintana, cantora, compositora y normalista.

Quintana, Mabe Fratti y EMJAY realizaron “showcases” (conciertos breves) para reforzar el mensaje de poder de las mujeres.

“Hay muchas cosas que visibilizar, hay mucho trabajo que hacer, pero no nos queda más que hacer lo que podamos desde donde estamos. (Ojalá) que eventualmente tengamos que hablar del talento en general y no de mujeres en la música pero ahorita es muy importante porque las mujeres no parten de las mismas condiciones”, terminó Saldaña.

Con información de EFE

Foto: EFE