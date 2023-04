Foo Fighters lanza “Rescued” y anuncia nuevo disco

Foo Fighters, sorprendió a su fans tras el lanzamiento de su sencillo “Rescued” y el anuncio de su primer trabajo -álbum- sin su baterista.

Estados Unidos.- Este miércoles a través de sus cuentas oficiales, la banda de rock estadounidense, Foo Fighters, lanzó el primer single titulado “Rescued”, el cual estará presente en el primer álbum que estrenarán desde la muerte de Taylor Hawkins.

Dicho material que llevará por nombre “But Here We Are” y que estará conformado por 10 temas , verá la luz el próximo 2 de junio, y este llega a un año del fallecimiento del baterista de la agrupación comandada por Dave Grohl.

En entrevista para una revista estadounidense, el vocalista de la agrupación mencionó que este disco será: “el primer capítulo de la nueva vida de la banda, una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que la banda soportó durante el último año, y un testimonio de los poderes curativos de la música, la familia y la amistad”.

Para el anunció del próximo lanzamiento de But Here We Are, que fue producido por Greg Kurstin, productor, amigo y colaborador de Grohl, la agrupación de rock lanzó su primer sencillo, el cual narra en la letra la historia de una persona que busca ser rescatada.

De tal modo que se lee la frase: “Solo estoy esperando a ser rescatado esta noche”.

Siendo así que, si aún no has escuchado tan “curativo” y nostálgico tema que es la antesala a lo que en próximos días se materializa, a continuación te compartimos el single para que ¡te eches una lloradita!

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Hora