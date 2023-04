Cancelan reservaciones en hoteles tras alerta de EU

– La política de hoy, con ‘abrazos, no balazos’, da la venia a toda la delincuencia organizada y a nosotros los empresarios nos deja al aire, lamentó María Moguel, presidenta de hoteleros –

Empresarios hoteleros de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, confirmaron que ya empezaron a resentir las consecuencias de la alerta de seguridad emitida por la embajada de Estados Unidos, pues han recibido cancelaciones de turistas, de acuerdo con María Moguel, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles en San Cristóbal.

Lo anterior luego de que la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México elevó a nivel 2 la alerta de viaje para la entidad sureña del país, con ello, pidió a sus connacionales tomar mayor precaución si viajan a la citada ciudad colonial chiapaneca, así como a sus alrededores debido a la delincuencia.

“Con todo esto, lo que sucede es que empiezan cancelarse las reservas que existían desde hace meses, que ya hasta se pagaron en alguna parte proporcional. La gente se espanta con justa razón y empieza a cancelarlo. No se vale que, mientras nosotros como empresarios hoteleros hacemos todo lo posible porque venga y vuelva el turismo, que ya se fue, nuestras autoridades se cruzan de brazos y no hagan nada”, expuso.

Asimismo, la representante de los hoteleros dijo que son hechos muy lamentables, debido a que este tipo de casos ahuyentan a los turistas y San Cristóbal vive del turismo, además, comentó que el sector hace todo lo posible por promocionar a la ciudad colonial, pues invierten dinero con ese fin.

“Todo esto no es algo de ahorita, sino que ha venido creciendo de muchos años como una bola de nieve, porque nuestras autoridades están cruzadas de brazos. No es de ahorita, pero la política de hoy, con ‘abrazos, no balazos’, da la venia a toda la delincuencia organizada y a nosotros los empresarios nos deja al aire», puntualizó.

Cabe destacar que, de acuerdo con las autoridades de seguridad, la ciudad ya fue controlada por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas. (Fuente: Milenio. Foto: Cuartoscuro)