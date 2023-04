Gobierno admite que en México se manufactura fentanilo

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que en México se manufactura fentanilo

México.- Este martes, en la conferencia matutina la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó un video referente a los laboratorios clandestinos en el país, en el que se indica:

“Por lo que se refiere a la manufactura de fentanilo (…) en México en lo que va de la presente administración se han encontrado 37 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, donde solamente se realiza la última parte de la síntesis orgánica”.

Y se subraya que dichos centros -de los que no se dijo ubicación- “son instalaciones ubicadas principalmente en áreas urbanas, con mesas, maquinas tableteadoras y recipientes para mezclar el precursor químico”.

Por lo que -según la grabación- es un proceso que no demanda mano de obra especializada, por lo que así se obtiene el fentanilo del que “sólo les resta encapsularlo”.

Y se detalla que se tiene evidencia de que las organizaciones delictivas adquieren los precursores químicos de la última etapa de dicha droga.

Pese a esto, el 9 de marzo el presidente López Obrador señalaba en su “mañanera” que:

“Aquí nosotros no producimos fentanilo, y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los cárteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo?”.

Además, el 15 de febrero la Defensa Nacional mediante un comunicado reportaba que:

“El Ejército Mexicano llevó a cabo el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa“.

La presentación de este martes se da luego de que los gobiernos de México y EU sostuvieran una reunión bilateral para analizar las acciones para enfrentar el tráfico de fentanilo.

En un comunicado conjunto, ambas naciones se comprometieron a desarrollar una campaña de sensibilización pública binacional de prevención en cada país, para que eduque a sus ciudadanos, en particular a los jóvenes, sobre los peligros de las drogas sintéticas, incluyendo al fentanilo, que dañan a ambas comunidades.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas