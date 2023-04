Fiscalía presenta a testigo del modus operandi del Cártel Inmobiliario

México.- La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) presentó este martes un testigo del modus operandi del Cártel Inmobiliario, que operaba en la alcaldía Benito Juárez.

Durante un mensaje a medios el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo:

“La Fiscalía General de Justicia cuenta con declaraciones de un empresario del sector inmobiliario que describen el modus operandi de este caso de posible corrupción planeado y ejecutado en la alcaldía Benito Juárez”.

En las declaraciones el empresario relató haberse reunido en 2015 con “servidores públicos de alto nivel” incluido Christian N., luego de que mostró interés en un predio de la avenida Popocatépetl, en Santa Cruz Atoyac.

“Nos informó que nos apoyaría en todo lo que necesitáramos y que los detalles de esta nueva relación comercial serían a través de su operador financiero y cercano colaborador, el señor arquitecto Nicias… quien posteriormente se convertirá en Director de Obras”.

En diciembre de ese año -contó Lara- el empresario fue citado por Christian N. y Nicias N. para la instalación de una pista de hielo en la explanada del inmueble.

“Ya se había celebrado y que necesitaba que hiciéramos el pago que ascendía 820 mil pesos, la cual fue pagada en efectivo el 16 de diciembre de 2015 al señor René… directamente en las propias oficinas de Delegación Benito Juárez y quien recibió en propia mano”.

El pago fue a cambio de que “las cosas fluyeran correctamente entre la Delegación y el proyecto City Towers Green Black”.

En marzo de 2017 el empresario fue citado en la Alcaldía para tratar la construcción del complejo City Towers.

“En dicha reunión, el delegado… me manifestó su intención de adquirir dos departamentos del proyecto que estábamos desarrollando, a lo cual dije que estaba de acuerdo (…) me dijo que no tenía dinero y que el modo de comprarlo era que le diera trabajo a su constructora.

El nombre de la empresa nos sería comunicado posteriormente por parte del señor René… para que a través de dicha persona moral se realizarán los pagos de los trabajos”.

Lara señaló que en marzo de 2017 “las autoridades en Benito Juárez hicieron de conducente para cubrir los requisitos necesarios a fin de actualizar la manifestación de construcción a 808 departamentos”.

Mencionó que en la reconstrucción de inmuebles tras los sismos de 2017, “Christian N. le exigió (al empresario) llevar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de algunos edificios de la delegación Benito Juárez a cambio de continuar apoyando el proyecto de City Towers Green Black”.

Posteriormente, una persona se presentó con el empresario para pedirle los soportes de las estimaciones de obras para que otros acreditaran las labores realizadas.

“Me comunico que las empresas que presentarían facturas y estimaciones por dichos trabajos eran tres… ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esa forma poder recibir dinero que en ese momento la ciudad y delegación estaban dando como apoyo”.

El empresario mencionó que en octubre de 2017 Christian N. le presentó un exdelegado de Álvaro Obregón, quien encabezó los trabajos de los sismos en Xochimilco. Ambos solicitaron apoyar en la demolición de inmuebles dañados, el pago “era a cambio de que se les permitiera seguir trabajando sin intervención”.

“No se hizo ningún cobro, los que sí hicieron los cobros de estos trabajos igual que los de Benito Juárez fueron las empresas… Ellos sí cobraron nuestros trabajos, a través de la emisión de facturas a su favor”.

Ulises Lara informó que seis personas ligadas al Cártel han sido vinculadas a proceso por su probable participación en enriquecimiento ilícito y/o ejercicio indebido de ejercicio público.

Mientras que cinco órdenes de aprehensión están pendientes de cumplimentar, entre ellas la del exalcalde y exdiputado local Christian N. y el exdirector general de Planeación, Desarrollo y Participación, Víctor N.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas