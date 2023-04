Pide AMLO “cerrar filas” con quien gane encuesta

– No va a haber dedazo ni imposición. Una vez que se haga la encuesta y el pueblo decida, cerramos filas y vamos todos juntos para volver a triunfar, explicó el presidente –

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “cerrar filas” con quien resulte triunfador en la encuesta de su partido para elegir al próximo candidato presidencial “para que siga adelante la transformación”.

El mandatario federal aseveró que cualquiera de las llamadas corcholatas es garantía de continuidad con cambio.

“Hay relevo generacional, cualquiera de los que están (aspirando a la presidencia), hombres y mujeres, es una garantía de que va a haber continuidad con cambio. ¿Y quién va a decidir? Ustedes también, porque va a haber una encuesta, no va a haber dedazo, no va a haber imposición, va a ser el pueblo el que va a decidir. Una vez que se haga la encuesta y el pueblo decida éste o ésta es la que debe dar continuidad a la transformación, cerramos filas y vamos todos juntos para volver a triunfar, para que siga adelante la transformación de la vida pública de México”.

Una vez más, ante la insistencia de la gente presente en el acto de la posibilidad de reelección, el tabasqueño frenó los ánimos ante su convicción maderista y destacó que hay buenos aspirantes para sucederlo.

“No, sí, yo ya cumplí. Pero además no hay que tenerle, así como ustedes que no le tienen tanto apego ni al dinero ni al poder, lo más importante es la felicidad, estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. Y yo soy además maderista, partidario del sufragio efectivo no reelección. Porque hay relevo generacional, nadie se debe sentir absoluto, no caer en el necesariato”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo.

“Ya no va a ser igual, aunque regresaran los conservadores corruptos ya no sería igual, porque el pueblo no permitiría que se les abandone. Además, estamos dejando bien blindando todo, bien amarrado. Ya se reformó la Constitución y ya es un derecho la pensión a los adultos mayores, esté quien esté en la presidencia ya no pueden quitar ese acuerdo y así otras cosas”. (Foto: EFE)