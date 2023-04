DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

PCHU SE DESMORONA

Comenzamos… La falta de liderazgo político del payaso de Conrado Cifuentes Astudillo en la franquicia del partido Chiapas Unido (PCHU), ha ocasionado que sus distinguidos militantes abandonen sus filas. Después de la renuncia a los colores de ese partido de una legisladora en el Congreso del Estado de Chiapas, únicamente una curul está ocupada por el PCHU lo que significa que esa franquicia ya no tiene Fracción Parlamentaria, así como tampoco tiene representación en la Mesa Directiva y en la Junta de Coordinación Política. La diputada local Carolina Zuarth Ramos es la única que ostenta tener los colores de Chiapas Unido y se comenta que podría abandonar las filas del PCHU antes de que inicie el Tercer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVIII Legislatura local al instalarse la Comisión Permanente. Todo esto es el resultado del pésimo trabajo desarrollado por Conrado Cifuentes que solamente ha tomado esa dirigencia para manejar a su antojo las prerrogativas que tiene asignadas. Recordemos que los candidatos del PCHU, se quejaron de que en las pasadas elecciones no recibieron ningún apoyo económico de su partido, al contario, al terminar el proceso electoral Cifuentes Astudillo les pidió facturas de gastos para que él comprobara ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el recurso que le otorgaron. El PCHU, partido local ya no tiene presencia en ningún lado.

Continuamos… Al principio de este mes, se dio a conocer desde las entrañas del Palacio Legislativo que existía un rezago de más de 100 iniciativas que se han recibido, es más, ni siquiera han pasado a Comisiones. Total irresponsabilidad de parte de la presidenta de la Mesa Directiva la diputada del Partido del Trabajo (PT), Sonia Catalina Álvarez y del diputado morenista Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política ya que no se han preocupado por implementar y dar seguimiento a una agenda legislativa. Los 40 hombres y mujeres que conforman la LXVIII Legislatura están entretenidos en buscar una candidatura para el próximo proceso electoral, nadie quiere quedar fuera ya que la sucesión está muy adelantada, por eso la lentitud del trabajo legislativo. Esta legislatura ha demostrado que no tiene capacidad e interés en hacer su trabajo. La mayoría está repitiendo, pero su pobre desempeño demuestra que no están capacitados para estar ocupando un cubículo en el Congreso y recibiendo un jugoso salario, apoyos y prestaciones. Se comenta también que muchos ayuntamientos no han cumplido correctamente con la entrega de sus Cuentas Públicas, de eso la presidenta de la Comisión de Vigilancia no informa. Es necesario que la diputada Catalina Álvarez, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de a conocer la situación que guardan los asuntos del Congreso, asuntos que son de su competencia. Ciertamente que doña Catalina tiene la obligación de presentar un informe detallado al cumplir un año de estar en esa posición, pero como se perciben las cosas, parece que después de que le entregó la estafeta la incompetente diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, los asuntos aún no avanzan. Así las cosas.

Terminamos… Una buena noticia que da el gobierno federal es el subsidio de verano que otorgará este año la Comisión Federal de Electricidad (CFE), benéfico exclusivo para las familias. Ratifican que Tuxtla Gutiérrez está considerada dentro de este programa que se aplicará desde el primer día de mayo hasta el 31 de octubre, debido a las altas temperaturas que azotan a nuestro país. Esto sin la intervención de nuestros flamantes legisladores locales y federales que siempre, cuando andan en campaña, prometen gestionar ante la paraestatal, una tarifa preferencial para Chiapas, pero en cuanto cobran su primer sueldo se olvidan de sus promesas. La Demencia, es una enfermedad común en los políticos-

De Salida… Por tierra y aire patrullan elementos del Grupo Interinstitucional la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para resguardar la integridad física de los ciudadanos, de los visitantes y para detener a los responsables de los hechos violentos que se registraron ayer por el asesinato del líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de los Altos de Chiapas (ALMETRACH). Mientras un grito de angustia se escuchó de parte de la primera autoridad de aquel lugar, Mariano Diaz Ochoa que pedía a la población resguardarse en sus domicilios y no salir a las calles. Mariano entró en pánico. Comentan que los elementos de la policía municipal se atrincheraron.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.