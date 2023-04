Las mañaneras pancheras

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

EL INSOMIO DEL PREJIMIENTE

Solo en 4 años y 4 meses del Gobierno 4T, se han celebrado más de 1,060 (mil sesenta) “Conferencia Mañanera” que no nos dicen nada ni cuánto cuesta cada una; pero todavía las que faltan por transmitir en los menos de 19 meses que le quedan a esta administración caracterizada por el saqueo, el desastre, la destrucción y la corrupción, más allá de los niveles en que lo hizo ENRIQUE PEÑA NIETO. Y eso ya es mucho decir.

Las conferencias de prensa “mañaneras” que se han convertido en el púlpito de las injurias, denostaciones, descalificaciones, acusaciones, insultos, desinformación y distracciones de parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, que entraron en un proceso de discusión de su legalidad o ilegalidad en el contenido, el uso y abuso de ese medio de comunicación que el “Impoluto Prejimiente” ha hecho violando los preceptos de ley y falta de ética en cada transmisión.

“Don Quejitas” reclama “su derecho a la libertad de expresión” que también está a discusión por ser quien debe garantizar este “derecho humano” y no atraerse como suyo el “derecho” a manipular la información como lo hace, además de utilizarlo para insultar, acusar, sentenciar y dar línea a sus subordinados paleros, bajo los recursos públicos federales.

Ahora el “Jefe de Jefes” y sus “marraneras”, están metidos en una disyuntiva judicial por el derecho de réplica que reclaman las Senadoras, XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ y LILY TÉLLEZ, quienes exigen voz, micrófonos y cámaras desde el espacio mismo donde fueron vituperadas, señaladas y denostadas. A eso, un Juez de la Causa las amparó ante su denuncia y les dio la razón a ambas legisladoras y, “curiosamente” el “Demente Palaciego” no quiere aceptar ni cumplir.

El del disfraz de la “Chimoltrufia” tiene miedo a enfrentar a LILY TÉLLEZ y XÓCHITL GÁLVEZ porque sabe que no le asiste la razón ni le alcanza su discurso pendenciero para enfrentar y detener las embestidas de unas bien informadas senadoras que, además, tienen la ley de su parte y argumentos válidos. En esas mismas circunstancias, la periodista, académica y escritora, DENISE DRESSER opina que “es urgente terminar con el esquema de conferencias diarias de AMLO”, que, por cierto, también ganó un amparo contra el “El Rey y las Mañaneras”.

El titular del Poder Ejecutivo de la Nación y sus patibularias mañaneras están en el más bajo nivel de aceptación, teleaudiencia y receptores de sus mensajes aviesos que ni sus chairos, feligreses, seguidores y defensores oficiosos ve, escuchan y entienden. Se calcula que de los 3.66 millones de seguidores en diversas plataformas de comunicación y redes sociales, solo el 1% (uno por ciento) se interesan por las “marraneras”.

Se debe consignar el costo que tiene este programa de comunicación del Ejecutivo Federal cuyas transmisiones (cinco por semanas) se habrán gastado más de 45 millones de pesos anuales, más los gastos del personal que hacen “las mañaneras” (18 personas) en los que habrían invertido en estos cuatro años, alrededor de 811 millones, 517 mil pesos, de manera global, pues solo el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, JESÚS RAMÍREZ CUEVAS tiene un sueldo de 163 mil 651 pesos mensuales, que suman en 4 años, 7 millones, 865 mil 248 pesos. “gana más que el Prejimiente”.

Se debe consignar que la trascendencia de las “mañaneras” se debe a las réplicas que hacen las televisoras y radiodifusoras en sus diversos programas noticiosos de los dichos del “Prejimiente”; siendo válido lo hacen por negocio y contratos que tienen como empresa firmados con el Gobierno de la 4T. Para eso el “Mil Chistes” destina millones de pesos en su promoción e imagen donde TELEVISA es su principal proveedor con casi 846 MILLONES, 668 MIL 680 PESOS en estos 4 años del poder morenista.

Un Prejimiente de corto entendimiento, se atreve a querer engañar a la concurrencia diciendo que “ya no es como antes” y no se le paga a los medios de comunicación a los que critica y acusa de corrupción, pero no ha podido someter a excepción del diario “La Jornada” que está entregada a la “cuarta transformación” y le vendió su línea editorial.

El Gobierno de 4T que no paga para que le peguen, tiene una estrecha relación con el “Grupo Salinas Pliego” de RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO, al que le ha pagado por concepto de publicidad a sus empresas: “Estudios Azteca” y “Estudios Churubusco Azteca”, un promedio de 849 MILLONES 906 MIL 335.22 PESOS en estos dos tercios del sexenio.

Por su parte, al grupo “Demos Desarrollo de Medios” que publica el diario “La Jornada”, le ha pagado en cuatro años, la nada despreciable suma de 731 MILLONES 205 MIL 838.22 PESOS. En esa misma textura de negocios de medios de comunicación impresos, radiofónicos y televisivos van “El Universal”, “Grupo Formula” (TV y Radio); otro llamado “Medios Masivos Mexicanos” que incluye a varios periódicos y la empresa editorial y televisiva, “Milenio S.A de C.V”, el “Grupo Radio Centro”, entre otros.

Hay que consignar la carga presupuestal que el “Tartufo” destina a las mañaneras (más de 45 millones de pesos al año), pero también a los “periodistas” paleros que asisten a diario a las conferencias en Palacio Nacional y el pago a millones de bots y replicadores de las barbaridades del “Emperador Olmeca”.

Este es un esbozo de la importancia que ha tenido y tiene hoy el proyecto de comunicación del “Destructor del País” que solo sirve para: gastar dinero público; insultar, descalificar, vituperar, amenazar, desinformar, desviar la atención y atacar a todo aquel que no esté de acuerdo con sus desastrosas ideas de dictador…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…