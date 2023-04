Conductor de TV Azteca critica cobertura de funeral en casa de Maribel Guardia

• El conductor Álvaro López Sordo criticó la falta de sensibilidad de las y los reporteros que acudieron a la casa de Maribel Guardia luego de la muerte de su hijo

México.- Luego del fallecimiento de su hijo, Maribel Guardia ofreció una entrevista a medios. Sin embargo, ante el momento de luto para la actriz, el conductor Álvaro López Sordo criticó la falta de sensibilidad de las y los reporteros.

Al darse a conocer el suceso, amigos cercanos arribaron a la casa de Maribel Guardia para acompañarla en el momento. Entre las asistentes estaban Olivia Collins y su hija, pero esta última protagonizó un pleito con la reportera de TV Azteca Mónica Castañeda, que quedó documentado en internet.

Castañeda quiso entrevistar a Collins. Apenas se bajó de su auto y el tumulto de reporteros se abalanzó contra la actriz, quien trataba de entrar a la casa.

En un video se observa que la reportera de «Ventaneando» acerca el micrófono a la cara de la hija de Collins, pero esta la quita con la mano. Por lo que la periodista le dio una patada por detrás.

Las imágenes de la pelea entre Castañeda y la hija de Collins le dieron la vuelta a internet. Entre tanto, la actitud de la periodista fue criticada por sus propios colegas del medio.

Durante una emisión en «Hechos Meridiano» de TV Azteca, Mónica Castañeda y Álvaro López Sordo debatieron sobre la actitud que tomaron los medios de comunicación en la cobertura de la muerte de Julián Figueroa.

Con el escándalo de Castañeda, el conductor expresó: «A mí me parece que es muy cruel que les hagan hablar en una situación así. A mí no me gusta».

Las conductoras justificaron que nadie obligó a hablar a Maribel Guardia porque «fue una decisión de ella» salir a declarar.

«Yo creo que, al tener a los medios parados en su casa, de cierta manera los obligan. Pero es una percepción mía», arremetió López Sordo.

El conductor también dejó en claro que respetaba a los reporteros, a la gente que les gusta que hablen y al famoso que habla. Sin embargo, él no haría algo así y menos al tratarse de la pérdida de un hijo.

Aunque la discusión acabó enseguida, internautas destacaron el semblante de Mónica Castañeda. La conductora se quedó en silencio mientras Álvaro daba sus impresiones.

Usuarios de redes sociales aplaudieron la actitud del conductor de TV Azteca.

Con información de SUN

Foto: EFE