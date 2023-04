Ratifican a Josefa Sánchez como alcaldesa de Teopisca

– Resolución emitida por el Tribunal Electoral señala que la determinación de designar a Sánchez Pérez como presidenta sustituta está debidamente motivada y no es incongruente –

Ciudad de México.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la designación de Josefa María Sánchez Pérez como presidenta sustituta del ayuntamiento de Teopisca, Chiapas.

La sentencia dictada por el tribunal resolvió la controversia en torno a la designación de Sánchez Pérez como presidenta municipal sustituta en sustitución del presidente municipal constitucional asesinado a balazos, Rubén de Jesús Valdez Díaz, en junio del año pasado.

La controversia surgió porque inicialmente la vacante al cargo de la presidencia municipal le correspondía a un hombre, pero finalmente se confirmó la designación de una mujer. En este sentido, la Sala Regional Xalapa confirmó la determinación de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas de designar a Sánchez Pérez como presidenta sustituta.

La resolución emitida por el Tribunal Electoral señaló que la determinación de designar a Sánchez Pérez como presidenta sustituta está debidamente motivada y no es incongruente. Además, los argumentos que se presentaron en torno a que la persona designada no es idónea para el cargo, no se hicieron valer en el juicio local.

Cabe señalar que la designación de Sánchez Pérez como presidenta sustituta fue objeto de diversas protestas por parte de habitantes del municipio de Teopisca, quienes exigían que se respetara el derecho de que la vacante fuera ocupada por un hombre. Sin embargo, la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa confirma la legalidad de la designación de Sánchez Pérez como presidenta municipal sustituta. (Foto: Cuartoscuro)