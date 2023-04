DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

¡PRESIDENTE! GRITAN A ADÁN AUGUSTO

Comenzamos… En el escenario político nacional impresionó a muchas y muchos la gira que realizó a Chiapas el secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández. La visita a nuestra entidad de Adán Augusto levantó muchas expectativas pues vino acompañado del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) del gobierno federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula y eso tiene mensaje pues el presidente López Obrador autorizó esta gira a Chiapas. Adán Augusto arribó al aeropuerto donde fue recibido por el gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas para después desplazarse a la cabecera municipal de Zinacantán donde ya lo esperaban unos 20 mil indígenas de la región Altos y Selva. A López Hernández, siempre acompañado del gobernador Escandón Cadenas, le pusieron un traje típico y las autoridades tradicionales le entregaron el Bastón de Mando. Posteriormente junto al mandatario chiapaneco y del titular de la SADR, realizó la entrega simbólica de fertilizantes del programa Bienestar que beneficiará a 300 mil mujeres y hombres productores del campo y anunciaron que a Chiapas se le aumentará este año más de 50 mil toneladas respecto al año pasado, lo que provocó la eufórica respuesta de los asistentes con el grito de “Augusto, presidente, presidente”. Al final de ese vento cientos de indígenas se acercaron para tomarse la foto con el aspirante a la candidatura presidencial, lo que provocó que se retrasara la llegada al otro evento de salud en la colonia Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo donde más de 15 mil chiapanecos lo esperaban. Primero se cumplió con el protocolo de inaugurar la bodega, posteriormente acompañado del gobernador Escandón Cadenas y por supuesto por el secretario de Agricultura, recorrió ese gran almacén con medicamentos de la Secretaría de Salud estatal. Al salir ingresó a unos domos y a las carpas que se instalaron para albergar a los miles de chiapanecos que acudieron a saludar al aspirante a la candidatura presidencial de Morena, donde nuevamente Adán Augusto fue vitoreado con gritos de “Presidente, Presidente”, “A gusto con Adán”, el cálido recibimiento que le brindaron varios miles de chiapanecos al tabasqueño, impresionó a los reporteros de los medios nacionales y estatales de comunicación que cubrían esa gira. Antes de concluir el evento, se escucharon los discursos sobre la capacidad de la entrega de medicamentos a hospitales y clínicas del sector salud estatal que tiene el gobierno de Chiapas para atender esta demanda. Para finalizar, el gobernador Rutilio Escandón comentó algunas anécdotas de López Hernández, ya que al mandatario estatal y al titular de la SEGOB los une una gran amistad y confianza, por la cercanía que tienen el gobernador con el secretario de Gobernación que además es hermano de su esposa Rosa Linda López Hernández de Escandón. Adán Augusto recibió en Chiapas el respaldo de todos los sectores sociales, sin duda es el candidato del pueblo.

Continuamos… El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez está consciente de que además de administrar el presupuesto honestamente, con transparencia y cumplir con la rendición de cuentas, de cumplir con un programa de trabajo donde el principal eje es impulsar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los tuxtlecos, también promueve acciones para activar la economía de los capitalinos. Hace poco tiempo Carlos Morales sostuvo una reunión de trabajo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acuerdos que incluían convenios de colaboración y promoción turística de la capital chiapaneca en el centro del país. Carlos Morales aprovechó su estancia en el corazón de México para estar presente en el arranque del Tianguis Turístico, donde personalmente habló con los Tours Operadores Turísticos y les entregó material publicitario de los muchos lugares atractivos y con belleza natural que tiene Tuxtla Gutiérrez. El resultado ha sido exitoso, ha sido positivo. En la pasada temporada vacacional de Semana Santa, la afluencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros rebasó todas las expectativas y dejó una importante derrama económica. Con esto, Tuxtla Gutiérrez se convierte en uno de los principales destinos turísticos de la geografía estatal y de la región del sureste mexicano. Actualmente, la capital chiapaneca cuenta con la infraestructura necesaria para ser un centro de turismo consolidado en los segmentos recreativo, de negocios y por su cultura y gastronomía, por lo que se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los visitantes.

Seguimos… Regresando a los eventos que presidió Adán Augusto López Hernández, como siempre sucede, muchas y muchos camaleones oportunistas se hicieron los aparecidos. La diputada local tricolor y ahora morenista Flor Esponda sin estar considerada en el presídium se encaramó al templete en el evento de Salud, por supuesto que no fue nombrada por el maestro de ceremonias, fue ignorada totalmente. Algunos ediles y alcaldesas se les vio que a empujones y apretones se acercaron a Adán Augusto para tomarse la foto e inmediatamente difundirla en las redes sociales. El alcalde de Huitiupán, Mario Montejo Urbina, a quien apodan “El Raleigh”, debido a que es de dos caras, hace apenas un par de meses se fue a la Ciudad de México a comprometer su apoyo a Marcelo Ebrard, pero antier andaba una pancarta con la leyenda “Huitiupán está con Adán” y llegó a tomarse la foto con el tabasqueño. Montejo Urbina subió al Facebook fotos donde esta con Ebrard y también donde abraza a Adán Augusto. La alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina a quien le dicen en la Perla del Soconusco “La Rubia de Categoría”, también mostró su respaldo a Adán Augusto, antes había demostrado su simpatía por Claudia. El edil de Bochil, Sergio Zenteno andaba perdido, dicen que quería hablar en “cortito” con la ficha totalmente palacio, nunca pudo. Así podríamos comentar detalles. Cinismo total. Estos políticos multicolores no han comprendido que antes, cuando Manuel Velasco era gobernador los eventos eran improvisados, no había orden ya que cualquiera agarraba una silla y se subía a las tarimas, ahora es un gobierno serio, de respeto y donde únicamente participan los que están considerados dentro del programa, pero no lo entienden.

Terminamos… Por cierto, comentan que un fulano de nombre Carlos Enrique López Pérez, que presume ser operador estrella en el Congreso del Estado y que tiene control total de una legisladora que es viuda, es el coordinador en Chiapas de la precampaña de Adán Augusto y que hasta su pariente es. Por supuesto que los que lo han escuchado se mueren de la risa y tachan de embustero a López Pérez. Así las cosas.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.