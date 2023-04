Diputado Bonifaz busca prevenir accidentes viales

– Durante una reunión con autoridades de tránsito del estado, el diputado local hizo hincapié en la necesidad de generar menos sanciones y más conciencia en la sociedad –

La prevención de accidentes viales y la recuperación de la conciencia ciudadana son temas de vital importancia para el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Raúl Bonifaz Moedano.

En una reunión con el Comisario José Absalón Gómez García, director de la Policía Estatal de Tránsito, y el jefe de Educación Vial, Jesús Cruz Burguete, el legislador hizo hincapié en la necesidad de generar menos sanciones y más conciencia en la sociedad.

A pesar de que la estadística de accidentes en la entidad no es alta, Bonifaz Moedano cree que es fundamental realizar una amplia difusión de la prevención de accidentes, y recuperar la conciencia ciudadana en cuanto al respeto al transeúnte y a los conductores.

El diputado adelantó que se llevará a cabo una reunión con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, la Comisión de Seguridad Pública y el Instituto de Comunicación Social del gobierno para consolidar una campaña de concientización. El objetivo es tener menos accidentes, menos lesionados y menos muertes, no solo por parte de los automovilistas y transportistas, sino también por parte de los peatones.

El Comisario Gómez García aseguró que la campaña será intensa para que la sociedad conozca cuáles son los reglamentos de tránsito. Cruz Burguete, por su parte, explicó que se dan capacitaciones a niños, adolescentes y adultos en las 52 delegaciones que cubren todo Chiapas, para identificar los factores de riesgo y evitar accidentes.

Entre las recomendaciones básicas se encuentran el uso del casco y no llevar más de dos personas en una moto, no exceder los límites de velocidad, no utilizar el celular mientras se conduce, no manejar cansado ni bajo los efectos del alcohol. El objetivo es prevenir accidentes tanto en la ciudad como en las carreteras.