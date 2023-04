“Tenía tanto por recorrer”: Maribel Guardia habla sobre la muerte de Julián Figueroa

• La actriz Maribel Guardia manifestó que el funeral de su hijo, Julián Figueroa, se realizó en su casa porque necesitaba privacidad

México.- La actriz Maribel Guardia ofreció este martes un mensaje a medios tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa, y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo”, manifestó.

La también cantante comentó que necesitaba vivir el dolor en familia, con personas que amaron a Julián, y reconoció que apenas comenzaba el duelo que tendría que vivir.

“Hemos recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias. Era mi amor, el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos. Tenía tanto por recorrer, Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra”, expresó.

La actriz manifestó que no se deshará de las cenizas del cantante y reveló que se tomó la decisión de cremar los restos para evitar un trauma en el hijo de Figueroa.

El pasado domingo murió por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular Julián Figueroa.

De acuerdo con los primeros reportes, Julián Figueroa se encontraba en una casa ubicada en la colonia Fuentes del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, donde fue encontrado inconsciente.

Julián Figueroa destacó en el medio artístico como cantante y actor. interpretó a su papá en la serie “Por siempre Joan Sebastian”. También participó en la telenovela “Mi camino es amarte” en TelevisaUnivisión.

