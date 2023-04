Millie Bobby Brown, de Stranger Things, se compromete con su novio

• Millie Bobby Brown, la joven actriz de 19 años, le dio «el sí» a su novio, y contraerá matrimonio

Estados Unidos.- Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi compartieron un feliz y romántico momento con sus seguidores en redes sociales, donde presumieron unas fotografías en las que se declararon amor eterno; la pareja se comprometió.

En una de las instantáneas, la actriz de «Stranger Things» luce un enorme anillo y una gran sonrisa, ambos aparecen en la playa abrazados y felices.

La intérprete de «Eleven» escribió un fragmento de la canción «Lover», de Taylor Swift: «I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all», lo que se traduce como: «Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos».

Con estas palabras, Brown y Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, alborotaron a sus seguidores, quienes en pocos minutos llenaron de comentarios la foto en blanco y negro que posteó la actriz, la cual, en pocas horas, suma más de 4 millones de «likes».

Con información de SUN

Foto: Especial