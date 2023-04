Maribel Guardia habla tras la muerte de Julián Figueroa

México.- Luego de que se dio a conocer la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el fallecido cantante, Joan Sebastian, la costarricence habló con la prensa a casi dos días de lo ocurrido.

Acompañado de su nuera, Imelda Garza, Maribel dio sus primeras palabras en las que mostró su tristeza tras la muerte de su único hijo el cual fue cremado para evitar que su primogenito lo viera.

“Gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros”, mencionó a la prensa que ha hecho guardia desde el día uno de la muerte de Figueroa.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y cuando se murió su papá sufrió muchísimo de que lo trajeran de arriba para abajo. Imelda y yo decidimos que lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver y fuera traumático para él”, compartió.

De igual manera, Maribel Guardia mencionó que los servicios funebres de Julián Figueroa se hicieron con las personas más cercanas a ella.

“Necesitábamos vivir ese dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián y y ayer fue muy importante para nosotros. Vivir este duelo, que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho camino por recorrer”, agregó.

Además, Guardia agradeció las personas y programas que han hecho homenajes al “niño de sus ojos”.

“He recibido tanto amor de la gente y yo ni siquiera me he podido meter a las redes pero sé que muchos le hicieron un homenaje a mi hijo. El niño de mis ojos, que ha sido muy duro perderlo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Tenía tanto por recorrer”, agregó en medio del llanto.

Finalmente pidió que rezaran por su familia en estos momentos dificiles y reflexionó que los hijos deben enterrar a sus padres y no al revés.

“Recen mucho por mi hijo y por nosotros. Les pido a Dios y a todos vean a sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, verlos triunfar y que ellos los entierren”, agregó.

Con información de 24 Horas

Foto: El Sol de México