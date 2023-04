Nikillo Yb: Artista Argentino Y su amor al Reggaeton

En esta entrevista nos cuenta acerca del lanzamiento del tema «La Nota» previsto para el 15 de Abril

https://www.youtube.com/channel/UCh29Sc4jxqZ4p6vh7KUYEdw

Nikillo en el set de filmación del videoclip «Bellakiando» en la ciudad de Buenos Aires.

Su tío fue cantante de cumbia tropical, su tía siempre fue corista, su abuelo tocaba varios instrumentos de folklore y su primo también es cantante. De chico supo que la música iba a ser parte de su vida.

Su nombre es Nicolás Gómez, residente en la ciudad de Garín, Partido de Escobar y sus inicios en la música fueron en 2018. Aún recuerda su primer tema de trap que YouTube quitó porque el beat tenía derechos de autor; pero siguió adelante luego con el reggaetón, manteniendo siempre esa línea de géneros, que luego amplió al dembow.

«Hoy día hay aproximadamente 15 temas distribuidos en las plataformas digitales, tengo dos productores: Selecta on the Beat y Beta Beatz. Estoy muy conforme con el trabajo que vengo realizando y yo mismo me sorprendo de mi crecimiento musical. El año pasado tuve la posibilidad de viajar a Chile para hacer unos featurings con artistas chilenos y eso fue un gran avance en mi carrera. En Argentina hice varias presentaciones en vivo pero la más importante sin dudas fue la presentación en la Fiesta Nacional de la Flor en la ciudad de Escobar, todavía no olvido ese público impresionante, nunca vi tanta gente en mi vida. Ovacionaron mi música y mis temas, había gente joven y gente mayor y todos estaban con la mejor energía. Agradezco a las autoridades que me dieron ese lugar, ese escenario fue ‘lo más'», señalaba el artista.

Acerca del lanzamiento previsto para el 15 de abril, nos decía: «‘La Nota’ es un tema de reggaetón con un estilo a los de antes, como los de Farruko, J Alvarez, entre otros. Lo hice en el estudio de Zecking y va a estar disponible con videoclip en YouTube y en todas las plataformas digitales.

Su equipo de trabajo radica en Miami bajo el sello discográfico GSTARS RECORDS, su manager es Alonzo y su productor Joskilla.

Pueden conocer su trabajo aquí https://www.instagram.com/nikilloyb/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

https://www.youtube.com/@NikilloYb