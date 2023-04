DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

LOS BUITRES POLÍTICOS

Comenzamos… De lo que uno se entera. Resulta que el flamante director de Caminos e Infraestructura Jorge Luis Gómez Jiménez, antes dirección de Caminos, pidió a los alcaldes de la zona de los Altos lo vinieran a felicitar vestidos con traje típico el día de su cumpleaños. Afirman que les dijo: “si de verdad quieren que les construya caminos, que yo los apoye, pórtense bien conmigo y yo los consideraré en los programas de reparación y construcción de caminos para que reciban el reconocimiento de su pueblo”, les decía el cumpleañero. Nos comentaron los propios trabajadores de esa dependencia, que el pasado 3 de abril en plena Semana Santa, se sorprendieron al ver que en la oficina había camarógrafos y fotógrafos, después entendieron que era para gravar las “espontaneas” felicitaciones y difundirlas a través de las redes sociales, de esta manera quiere demostrar el susodicho que es apreciado por muchos indígenas. La verdad es que todos llegaron contra su voluntad, es más, al alcalde de Chalchihuitán de nombre Gerónimo, le pidieron que hablara a nombre de los alcaldes de Chamula, Tenejapa, Amatenango y otros municipios indígenas. Comentan sus colaboradores que fue un evento descaradamente “montado” ante el descrédito que tiene el nuevo rico de Chiapas y ante el rechazo que se ha ganado a pulso de pobladores de la región Norte y de Mezcalapa donde se cayó un puente mal hecho o caminos que se ha llevado el agua y el maltrato que han recibido los pobladores de esa región, porque le han dicho en su cara la pésima calidad de los productos que utilizan sus constructoras favoritas como son las obras de Ostuacán, Pichucalco, Reforma, Tecpatán, Copainalá y otros tantos municipios. Todo ese teatro es debido a que ahora hasta diputado quiere ser el angelito ese para que tenga protección con Fuero y no lo envíen al Amate cuando no tenga cargo alguno. Es del dominio público, sobre todo entre los funcionarios de la 4T, que traiciona y abusa de la confianza del jefe del Poder Ejecutivo Estatal Rutilio Escandón y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador quienes predican con el ejemplo de austeridad, honestidad y transparencia como cartas principales de su Gobierno. Es más, en otras entregas comentaremos sobre las obritas de la Frailesca. Por lo pronto ya sabemos porque el nuevo rico de Chiapas, Jorge Luis Gómez Jiménez se puede comparar con el recordado Señor de la Cisterna. Urge pongan atención y vigilen cómo se conducen en esa dependencia ubicada en el lado oriente sur de la capital chiapaneca, pues será una de las más cuestionadas al final de este sexenio. Tiempo al tiempo.

Continuamos… Como cualquier delincuente, a escondidas, cobijado por las sombras de la noche el presidente municipal de Bochil, Chiapas, el último día de marzo presentó su renuncia al partido tricolor y ya se afilio al partido verde. El alcalde Sergio Zenteno Meneses alias “El Cheko”, es un títere de su suegro Roberto Aquiles Aguilar jefe de la cofradía “Los Aguilar”. Siguiendo las ordenes de su querido suegro y padre político, después de presentar su renuncia al PRI y ya como integrante del Partido del Tucán, el Cheko organizó la integración del Comité Municipal del PVEM en Bochil, encabezando el acto la ex diputada local y presidenta del DIF-Municipal Iris Adriana Aguilar Pavón de Zenteno que estuvo acompañada de la todavía administradora estatal de esa franquicia, Valeria Santiago Barrientos que más que dirigente estatal de ese partido, parecía secretaria de Adriana Aguilar. En la dirigencia del CM del Tucán, el manipulador de Roberto Aquiles impuso a uno de sus incondicionales, Sandro Flores Urbinaque también es funcionario del ayuntamiento, cobra como asesor del presidente. El plan de asaltar espacios electorales el año entrante es del nefasto Roberto Aquiles. Sergio Zenteno va por la reelección, Adriana Aguilar Pavón va por la alcaldía de Ixtapa, Jordán Aguilar Pavón como candidato a una diputación local y el jefe de ese clan Roberto Aquiles Aguilar será candidato a una diputación federal, de esa manera el clan de Los Aguilar pretende repartirse el pastel del partido verde y adueñarse por enésima ocasión de la región de Los Bosques. Recordemos que Roberto Aquiles y su hija Adriana, son perdedores. En el proceso del 2021 esa mancuerna, padre e hija, fueron candidatos de la alianza “Va por México” que formaron el PRI-PAN y PRD, el electorado del Distrito Electoral Federal 2 les dio la espalda, no obtuvieron muy pocos votos. Ahora nuevamente van en estampida sobre los cargos de elección popular, no ganarán, la gente los repudia. Son buitres, carroñeros políticos.

Terminamos… En todo el país el día de ayer se conmemoró el 104 Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata. El gobierno de la República y del Estado, acompañados de organizaciones campesinas rindieron un homenaje al Caudillo del Sur. Zapata fue asesinado en la hacienda Chinameca en el estado de Morelos, en 1919. Recuerdo un discurso de un presidente de México, en la época del priato, que decía ante millares de campesinos acarreados de sus lugares de origen a Morelos un 10 de abril: “Zapata vive, tiene puestas las botas de montar y ensillado el caballo”. La que fuera la hacienda Chinameca es actualmente un museo dedicado al Caudillo, se le venera con respeto. Pero en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, zona rural, se registró un hecho que ha indignado a todos los sectores sociales. En la cabecera municipal de ese municipio está una estatua del General Emiliano Zapata, hasta ese lugar llegaron en varios vehículos un grupo de gentes que, con armas de alto calibre, balacearon la estatua del héroe y después se dedicaron a destruir las cámaras de vigilancia que se encuentran instaladas en varios puntos de esa ciudad y a detonar sus armas para intimidar a la población. La gente de ese lugar que se encontraba reunida en el atrio de la iglesia ese viernes santo, identificó a los agresores. Dijeron los habitantes de Pueblo Nuevo que ese grupo de delincuentes está bajo las órdenes del ex alcalde de ese lugar Enoc Diaz Pérez, que se encuentra recluido en el penal del Amate. Este sujeto cumple una condena de 100 años de prisión acusado de mandar a asesinar a 5 personas indígenas tzotziles incluyendo un menor de edad, esto sucedió en el año 2021, pocos días antes de las elecciones. La mayoría de los vándalos tienen orden de aprehensión porque son cómplices del presidiario Enoc Diaz Pérez. Ya basta, estos delincuentes deben ser detenidos y recluirlos en la cárcel. Las autoridades judiciales deben actuar para evitar que esa banda siga adueñándose de la tranquilidad y vida de la gente.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.