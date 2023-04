Aplaude AMLO ampliación de plazos en caso García Luna

• El presidente López Obrador se dijo a favor de profundizar en la investigación contra García Luna, para conocer “si era jefe de un cártel”

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de un posible nuevo juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos, para conocer mayores detalles sobre su relación con el narcotráfico.

“Sería muy importante que se supiera más. Por ejemplo, si García Luna, como lo presentaron, era el jefe de un cártel además de ser secretario de Seguridad Pública del Gobierno, y (si) actuaba solo, con autonomía, o estaba relacionado con otros poderes”, dijo.

Durante su conferencia matutina el mandatario mexicano aplaudió la extensión del plazo para la audiencia de sentencia contra García Luna, al desear que ese tiempo sea aprovechado por la defensa para profundizar en la investigación.

“Si (García Luna) va a hablar de quién recibía órdenes y de a quién informaba, eso va a ayudar mucho”, presumió.

Sin embargo, López Obrador apuntó que espera el fin del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública para demandar al abogado César de Castro por difamación.

Lo anterior porque De Castro presumió durante el juicio a García Luna que López Obrador habría recibido ayuda del ‘Mayo’ Zambada para su campaña electoral contra Vicente Fox.

“No es difamar a Andrés Manuel, sino al presidente de México y se tiene que respetar a la autoridad que representa a México…Si yo fuese un corrupto, un deshonesto, no podría hablar con libertad. Sin embargo, no dejan de buscar mancharme, porque la calumnia cuando no mancha, tizna”, criticó.

Con información de SUN

Foto: EFE