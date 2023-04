Suspenden corridas de toros en San Cristóbal

– Uno de los empresarios del evento aseguró que la corrida únicamente se pospondría y que no se cancelaría, aunque no dio a conocer las nuevas fechas de las actividades –

La Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se ha visto afectada por la suspensión de la primera corrida de toros en la historia del evento.

Esta decisión se tomó en cumplimiento de un amparo promovido por Eduardo “N”, lo que provocó la suspensión provisional de los espectáculos taurinos programados para los días 9, 12 y 16 de abril.

Uno de los empresarios del evento aseguró que la corrida únicamente se pospondría y que no se cancelaría. Aunque no se dieron a conocer las nuevas fechas de las actividades, sí dejaron en claro que estas no se suspenderían.

El empresario argumentó que los toros ya estaban listos y que se trataba de intereses de terceros que no comulgaban con la llamada “fiesta brava”.

La decisión fue tomada en cumplimiento de la orden de un juez, que suspendió la corrida programada para el domingo 9 de abril, y pidió a las autoridades que se abstuvieran de aplicar la norma reclamada en el municipio.

La medida se tomó para proteger el ambiente, los animales y la defensa, pero el empresario aseguró que no se trataba de eso, sino de intereses ajenos a la feria.

Es importante destacar que la Feria de la Primavera y de la Paz es un evento muy importante para San Cristóbal de Las Casas, y esta suspensión histórica ha generado gran controversia entre los aficionados a los toros y los defensores de los derechos animales.

Se espera que las autoridades y los empresarios encuentren una solución adecuada que permita la continuidad de la feria sin afectar a ningún sector.