LA INSEGURIDAD NO SE RESUELVE EN LAS MAÑANERAS

Fernando Hinterholzer Diestel

México padece desde hace 5 años, el desgaste rápido de varios sectores de su vida pública, lo cual ha puesto en riesgo, la función más importante que debe realizar el Estado, esto es proteger y resguardar la vida y seguridad de la población. Un hecho que alarma y que debiera tener a las autoridades ocupadas para remediarlo es el incremento brutal de la violencia y criminalidad en todo el país, que cobra en promedio 80 vidas cada día para sumar más de 140 mil fallecidos en lo que va del actual sexenio. Es innegable que el gobierno del presidente López Obrador recibió un país con altos índices de violencia en 2018, y que hizo para apaciguarlo, le echó gasolina, la consecuencia, que actualmente los carteles criminales controlan más de un tercio del territorio nacional. Hay que recordar, que meses antes de asumir la presidencia, López Obrador se comprometió a implementar un “acuerdo nacional” para erradicar la violencia. Los ganadores de esa errada política, fueron los grupos delincuentes, y para justificarse, le echo la culpa al pasado. A pesar de los discursos y predicas mañaneras, y a tan solo 18 meses del cierre de su fallida administración, la militarización de la seguridad pública no cumple con los resultados que el tabasqueño había prometido en “los días en los que parecía tener a la mano una solución mágica para todos los problemas de México”, todo fue demagogia y atole con el dedo. Se termina el sexenio y en las entidades que gobierna la 4T, en el 5 7% de las cuales la seguridad, ahora bajo la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas, todo empeoro; incluso, en muchos casos, las cosas han alcanzado niveles nunca vistos. Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas, entre otras entidades, se hallan completamente bajo el control del crimen organizado, y miles de mexicanos padecen el horror de las ejecuciones, las extorsiones, el cobro de piso, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado.

Entonces, valdría aquí preguntarnos, si no le ha funcionado su estrategia para contener y erradicar a los grupos criminales, porque no han implementado otra estrategia, hay complicidad con los criminales o una enorme incapacidad. El gobierno de la 4T no pudo en cuatro años disminuir la capacidad de violencia de los cárteles ni las huellas de muerte que han dejado todo esto, a su paso por la disputa de las regiones. Queda claro, que no existe, una estrategia ayude a paliar el problema que enfrenta nuestro país; no hay programas funcionales para capacitar y equipar a las policías estatales y municipales. Mucho menos existen proyectos que fortalezcan las tareas de prevención o que permitan la creación de cuerpos especializados. Durante la Semana Santa. En Michoacán, dos agentes de la fiscalía general del estado fueron asesinados y otras cinco personas fueron heridas, mientras que en playas de Cancún y de Acapulco ocho personas murieron por las balas de los delincuentes, entre ellas una mujer y una niña. En SLP, migrantes desaparecen. En Zacatecas un grupo de 5 ciclistas fueron acribillados

De todas las estrategias que se han utilizado para combatir la inseguridad, la tolerancia contra los delincuentes ha sido la peor. Hoy en día tenemos, un amplio control territorial, masacres sin freno, violencia contra las mujeres, secuestro de migrantes. Y no son simples delincuentes, ni siquiera criminales organizados. Son de hecho “terroristas”, que asesinan civiles inocentes, y que su estrategia es infundir terror en la población. Asesinan, secuestran y extorsionan, corrompen a las autoridades. Todo ello, con la consentimiento y complicidad del gobierno, y hasta intervienen en las elecciones. Su finalidad, es la de controlar el país por “la vía del terror”. Todos los días, tenemos informes sobre los enfrentamientos entre el Ejército y policías contra y los sicarios de algún grupo delincuencial. De manera simultánea, el cartel hegemónico intimida permanentemente a las autoridades municipales a través de ataques contra funcionarios del ayuntamiento y sobre todo, contra aquellos que dirigen áreas clave en las áreas de seguridad pública, adquisiciones o permisos y concesiones. Es en este contexto, cuando “por órdenes de arriba”, se ordena a los mandos militares a no confrontarse directamente con grupos criminales, tal y como lo hizo el gobierno federal durante los primeros cuatro años de su administración, el cartel dominante se expande y consolida su presencia y control territorial en regiones más amplias, especialmente en aquellas que por su orografía son de difícil acceso. Esto es lo que ha ocurrido en México durante los últimos años.

La lucha contra el narcotráfico es un problema complejo y multifacético que requiere de soluciones integrales y coordinadas. Aquí te presento algunas posibles estrategias La lucha contra el narcotráfico es un problema complejo y multifacético que requiere de soluciones integrales y coordinadas. Aquí te presento algunas posibles estrategias: Mayor cooperación internacional: El narcotráfico es un problema global, por lo que es necesario que México reciba apoyo y cooperación de otros países en la lucha contra los carteles. Esto incluye la colaboración en operativos internacionales, intercambio de información y recursos; Fortalecimiento de las instituciones: Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, como la policía, el ministerio público y el poder judicial. Esto incluye mejorar la capacitación y equipamiento de los agentes, y garantizar que estén libres de corrupción; Enfocarse en las causas subyacentes: El narcotráfico prospera en zonas de pobreza, desigualdad y exclusión social. Es necesario invertir en políticas públicas que aborden las causas subyacentes del problema, como el acceso a la educación, el empleo y la atención médica. El Desmantelamiento de las redes financieras: Los carteles de narcotráfico se benefician de una red financiera que les permite blanquear sus ganancias y mantener su poder. Es necesario desmantelar estas redes financieras y perseguir a quienes las utilizan. La Reducción de la demanda: El mercado del narcotráfico existe porque hay una demanda de drogas. Es necesario trabajar en la prevención de la adicción y en la atención a las personas que ya son dependientes de las drogas.

Políticas de legalización: Algunos expertos sugieren que la legalización de algunas drogas podría reducir la violencia asociada al narcotráfico. Si bien esta es una opción controvertida, algunos países han comenzado a implementar políticas de legalización y regulación de ciertas sustancias. Es importante destacar que no existe una solución única y que estas estrategias deben ser adaptadas a las condiciones específicas de cada país. Además, es necesario que todas las estrategias se implementen de manera coordinada y sostenida en el tiempo para lograr resultados a largo plazo.

Y cuál es la estrategia del gobierno federal frente a la creciente violencia, que todos los días López Obrador se reúna a las seis de la mañana con su gabinete de seguridad y oye el parte de novedades. Grandiosa estrategia.

ES CUANTO

ADENDDUM: Bueno, pues el estado de la 4T y su burocracia dorada no quieren, no pueden y no saben enfrentar el problema de la inseguridad, porque sus estructuras están profundamente corroídas por la corrupción y la incompetencia, así que el problema va para largo, total que se joda sociedad. Que cinismo.