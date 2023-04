Migrantes piden con cacerolazo ser incluidos en cobertura salud en NY

• El presupuesto de NY debía haberse aprobado el 1 de abril, pero no ha habido acuerdos, por lo que los migrantes pidieron que se incluya la Cobertura para Todos

Estados Unidos.- Un grupo de migrantes, en su mayoría latinos, exigió con un cacerolazo que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul incluya en el presupuesto del estado, que aún se discute en la legislatura, el proyecto de ley Cobertura para

Todos, que beneficiaría a unos 255 mil migrantes con un plan médico sin importar su estatus legal.

“Sí se puede, pero Hochul no quiere” gritaban con fuerza frente a la oficina de la gobernadora en Manhattahn, mientras hacían ruido con cacerolas, silbatos y hasta un güiro y aseguraban a Hochul que aún tiene tiempo para cumplir con la promesa que les hizo el año pasado sobre cobertura médica.

El presupuesto del estado debía haberse aprobado el 1 de abril, pero no ha habido acuerdos en varios proyectos, por lo que los migrantes pidieron a Hochul que incluya la Cobertura para Todos, que estiman costaría unos 1.2 millones de dólares al año.

También pidieron a Hochul que incluya a los inmigrantes en una exención que someterá al gobierno federal para pedir expandir la cobertura médica para neoyorquinos elegibles.

Recordaron que muchos migrantes murieron durante la pandemia de COVID-19 porque no fueron a un hospital por temor a las facturas por servicios médicos que no podrían pagar. “No vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir” afirmaron al asegurar que tras varios años luchando por este proyecto no se darán por vencidos.

“Pagamos impuestos, somos la columna vertebral del estado, limpiamos casas, cuidamos niños, preparamos comida y la entregamos y mucho más, somos los trabajadores esenciales, somos los 255 mil neoyorquinos que por nuestro estatus migratorio nos han dejado fuera (del presupuesto). Estamos aquí para exigir justicia”, gritaron también a la gobernadora demócrata.

Los manifestantes, que portaban carteles con mensajes como “el acceso a cuidado de salud salva vidas”, “abra a los inmigrantes el acceso al cuidado de salud” o “el cuidado de salud es un derecho humano”, cuentan con el apoyo de cargos públicos electos locales y federales que esta semana enviaron una carta a Hochul en la que piden que el nuevo presupuesto incluya la cobertura de atención médica.

Esta cobertura para migrantes, sin importar su estatus, ya existe en California, Colorado, Illinois, Minnesota y el estado de Washington.

Con información de EFE

Foto: EFE