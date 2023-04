“Me siento mejor que Hugo Sánchez y ‘Chicharito’”: Cuauhtémoc Blanco 

México.- Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América y gobernador de Morelos, afirmó que en Selección Nacional fue mejor jugador que Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

“Yo me siento mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos”.

El exdelantero de Las Águilas recordó que calificó al TRI a dos Copas del Mundo cuando estaba a punto de no asistir.

“Yo no me comparo ni con ‘Chicharito‘ ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Yo califiqué a la Selección en dos mundiales estábamos a punto de no ir con la ayuda de mis compañeros.

Toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se los dejo a la gente, no lo digo yo”.

Cuauhtémoc Blanco participó en tres mundiales: Francia 1998, Corea y Japón 2002, y Sudáfrica 2010.

En total jugó 11 partidos, anotó tres goles -uno en cada justa- y dio cuatro asistencias.

Con información de 24 Horas

Foto: Infobae