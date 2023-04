Emiten recomendaciones para prevenir accidentes en niños esta Semana Santa

•Los padres de familia o tutores deben tomar en cuenta las medidas para evitar accidentes en casa o lugares turísticos

Debido a que niñas y niños tienen vacaciones por el período de Semana Santa, el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz, da una serie de recomendaciones a padres y madres de familia o tutores para evitar accidentes en el hogar y en lugares turísticos.

El titular de la Secretaría de Salud estatal señaló que la infancia involucra diferentes factores de riesgo, en general, la curiosidad natural por explorar el ambiente, el deseo de desafiar nuevas reglas, entre otros, lo que contribuye al desarrollo de lesiones, por ello es importante que los padres o tutores extremen precauciones en estas vacaciones para evitar accidentes.

Expuso que para evitar atropellamientos jamás hay que dejar que un menor cruce solo la calle, siempre hay que tomarlo de la mano cuando atraviesen y cuando caminen por las banquetas; para que un niño de uno a cuatro años viaje seguro en carro debe ir en una silla porta infante, orientada hacia atrás en los primeros dos años y frontal después de los dos años; y los niños de cinco a nueve años deben ir en los asientos de atrás con el cinturón de seguridad.

Mencionó que se deben extremar precauciones para evitar ahogamientos, no dejando solos a los niños en albercas, ríos o playas ni tampoco cerca de cisternas, tinas y cubetas. Para evitar la asfixia es importante no dejar objetos, juguetes o alimentos pequeños a la vista. Otro de los puntos a vigilar es que no se deben ofrecer alimentos con consistencia dura.

El doctor Pepe Cruz recomendó, además, que para prevenir caídas en casa hay que colocar barandales de protección en escaleras, ventanas y azoteas; mientras que para evitar quemaduras, cuidar que los niños no jueguen en la cocina, mantenerlos alejados de agua o alimentos calientes, de planchas, enchufes, fogones o estufas.

Por último, para prevenir envenenamientos recomienda mantener medicamentos, bebidas alcohólicas y químicos como productos de limpieza, aceites e insecticidas, en lugares altos y bajo llave; así como evitar automedicar a niñas y niños, por lo que ante cualquier accidente se debe acudir a la unidad de salud más cercana.