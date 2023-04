Ensalada de Grillos

El balón de un solo lado

Ciro Castillo

Dijimos que llegaría el momento y llegó: arrecian los piquetes de ojo y las patadas bajo la mesa, aunque en esta ocasión el balón se encuentra en un solo lado.

Andrés Manuel López Obrador, un animal político, desde que llegó al poder no dejó de mover sus fichas pensando en que lo que él llama Cuarta Transformación sería insuficiente con seis años.

Adelantó la “pelea” entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, pero no lo hizo, como se pensó, con torpeza, sino teniendo todo fríamente calculado.

Él sabía que llegaría el momento en que Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, comenzarían a apresurar los piquetes de ojo y las patadas bajo la mesa.

Esta “disputa” ha sido más evidente entre Marcelo y Claudia o al revés, entre Claudia y Marcelo, aunque también Adán Augusto no se ha quedado quieto y ha soltado uno que otro “buscapié” porque sabe que, si no se mueve no saldrá en la foto.

Ricardo Monreal, como viejo lobo de mar en la política mexicana, parece estar jugando en todas las canchas y esperando el momento de tomar partido, consciente de que no es el preferido de Palacio Nacional.

La tragedia en un “albergue migratorio” de Ciudad Juárez en el que 39 personas perdieron la vida fue un elemento para que se evidenciara más ese estira y afloja entre Adán Augusto, quien, como ya adelantamos en una anterior entrega, repartió culpas con Marcelo Ebrard, el encargado de llevar las riendas de la política exterior.

Hizo un llamado, aunque no dejó de advertir que está puesto para ganar la encuesta interna de Morena y buscar la Presidencia de la República, que todos deben dar la cara y respaldar a quien vive en Palacio Nacional.

Conforme se acerquen los tiempos, estos pisotones y patadas a las espinillas arreciarán.

Más y más personajes de la vida política nacional y en los estados toman partido y agarran cada quien su corcholata.

Lo han hecho, por ejemplo, Santiago Nieto Castillo, quien apuesta porque sea Marcelo Ebrard el que continúe con el camino trazado por AMLO.

El propio exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, a su modo y desde Estados Unidos, también va con el titular de Relaciones Exteriores, quien es bien visto por el gran capital y por el Tío Sam, porque representa a una izquierda más progresista.

En fin, que, de ahora en adelante, cualquier cosa puede pasar, aunque, insistimos, hasta ahora y, por como se miran las cosas, el balón parece estar de un solo lado y es color guinda…

El factor gringo

Ahora bien, nadie puede perder de vista que los Estados Unidos está jugando su papel, y poco a poco mete más su cuchara.

Lo hace por dos aspectos: porque el tema migratorio y el “combate” al tráfico de drogas es políticamente rentable.

Sean republicanos o demócratas, les viene bien culpar a México, incluidas autoridades, delincuentes y habitantes, de todo lo malo que sucede en su nación.

Aunque son más los republicanos, entre ellos Donald Trump, quienes tratan de sacarle jugo a estos temas, tampoco los demócratas se quedan atrás.

Sin embargo, aunque ellos están aprovechando la ocasión para lucrar políticamente, a los aspirantes presidenciales de México, liderados por Andrés Manuel López Obrador tampoco les hace mal “envolverse en la bandera” y lanzar pedradas al otro lado del río Bravo.

Las “envalentonadas” respuestas de AMLO desde su conferencia mañanera a los dichos de legisladores de Estados Unidos, aunque a veces parecen muy airadas, llevan jiribilla y están bien calculadas. No estira demasiado la liga.

Vender la idea de que somos unos grandes defensores de la patria y que no permitiremos que mancillen nuestra soberanía, es redituable.

Quién no ha sentido alguna vez repugnancia por la forma en que se conducen los “gringos”, pues, sí, es cierto, ven la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el suyo…

Aderezos

-Lo sucedido en Ciudad Juárez puso los pelos de punta a muchos, pero volvió a evidenciar que en la cadena de corrupción que se genera alrededor de los indocumentados todo mundo quiere su tajada. Ha trascendido y habrá qué aclarar el punto, que al menos una empresa que brindaba servicios al lugar donde sucedieron los hechos pertenece o está ligada al titular de Migración, Francisco Garduño…

-Otro aspecto que también quedó en evidencia fue que en muchos ámbitos del gobierno se sigue contratando los servicios de empresas de seguridad privada, las cuales pagan miserables salarios a su personal, mientras que en los jugosos contratos solamente unos cuantos son beneficiados y segurito también hay mochada…

-Y una cosa más, sobre el tema migratorio. No sabemos si lo que dice AMLO respecto a que entregar programas sociales en Guatemala, Honduras y El Salvador, mermará o ha mermado la migración. Lo que sí sabemos es que los presidentes de estas naciones siguen estando muy cómodos estirando la mano…