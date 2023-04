Llama IMSS a cuidar de intoxicaciones a niños

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llama a los padres de familia a extremar los cuidados con los niños menores de 5 años, quienes tienen mayor riesgo de sufrir asfixia o intoxicación, pues son los que frecuentemente introducen a su boca piezas pequeñas.

En días pasados, el IMSS en Chiapas atendió el caso del menor Alan “N”, de 2 años, quien ingresó al servicio de Atención Médica Continua en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, en Tuxtla Gutiérrez, debido a que había ingerido una moneda con una dimensión de 22 milímetros (mm) y un peso de 4.39 gramos.

De forma inmediata, el menor fue valorado. Por el grado de complejidad del caso, éste se refirió al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, donde lo protocolizaron para que se le realizara una endoscopía terapéutica en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), misma que realizó el doctor Alejandro Albores Manzo, especialista en Endoscopia Gastrointestinal, quien fue asistido por un equipo multidisciplinario.

El especialista refirió que este procedimiento fue posible porque actualmente la UMAA cuenta con un nuevo equipo de endoscopía y con el instrumental necesario para poder realizar la extracción de cuerpos extraños.

“Me comunicaron que había una urgencia, que un pequeño de 2 años ingirió una moneda. Rápidamente todos nos movilizamos para realizar los estudios y los procedimientos correspondientes, siempre cuidando al menor. En este caso, se abordó con una Endoscopía Terapéutica, la cual se pudo llevar a cabo porque contamos con un equipo nuevo, moderno, que nos facilita también estos procedimientos”, expresó el especialista.

El doctor Albores Manzo aseguró que “este tipo de casos refrendan el compromiso que tiene el personal del IMSS, tanto el operativo como el administrativo. Y, gracias a que todos estamos enfocados con brindar un mejor servicio y haciendo todo lo que está en nuestras manos, es que podemos tener mejores resultados que, benefician a nuestra derechohabiencia”.

Por su parte, el señor Rubén “N” destacó el trabajo del personal del Seguro Social, pues desde que llegó con su hijo e informó acerca de lo que había sucedido le dieron una atención rápida.

“En cuanto llegamos nos dieron preferencia porque era muy importante extraerle a la brevedad la moneda. Nos dieron una atención muy rápida y me explicaron qué procedimientos iban a hacer y me garantizaron que harían todo lo posible para que no fuera sometido a una cirugía mayor y, gracias a Dios y a ellos, mi pequeño no tuvo que llegar a eso”, señaló.

El padre del menor agradeció al personal de las unidades médicas donde le dieron la atención, pues gracias a ellos hoy el pequeño Alan “N” se encuentra en casa sano y salvo.

“Agradecerle de corazón al personal todo lo que hicieron por mi hijo, por toda mi familia; la tranquilidad que hoy tenemos es gracias a ellos. Estoy muy agradecido por sus atenciones, por la confianza que nos dieron, de verdad hacen un trabajo de mucha calidad, pero sobre todo destaco la amabilidad de todos”, finalizó.