Tragedia migratoria crimen de estado

Fernando Hinterholzer Diestel

No cabe duda que las benditas redes sociales son ejemplificadoras de la realidad social en que vivimos. Derivado de la tragedia migratoria en Cd. Juárez, vimos los memes que hablaban de la responsabilidad del Estado, en otras tragedias acontecidas en gobiernos anteriores a la 4T. Aquí les muestro los ejemplos: “Primer Acto: mueren 49 menores en la guardería ABC en Hermosillo y la culpa es del gobierno de Calderón; Segundo Acto, mueren y desaparecen 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue el Estado; Tercer Acto, mueren 39 migrantes calcinados en Chihuahua, y “la culpa es de los migrantes fallecidos”, dixit AMLO. En los tres ejemplos anteriores, el único donde la tragedia sucedió en una instalación del gobierno federal, fue la Juárez, en una Estación Migratoria. E igualmente en el incendio de Migración, las víctimas eran responsabilidad directa del gobierno federal mexicano. Quien es el culpable de la Tragedia, pues el Estado Mexicano.

La tragedia de Cd. Juárez desnuda la falta de empatía, la sinvergüenza simulación, y la hipocresía del gobierno “obradorista”. Las imágenes terroríficas de los migrantes encerrados y abandonados y encerrados con cerrojos, fueron finalmente consumidos por el fuego, ante la indiferencia y el miedo de sus propios “carceleros”, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INAMI), hechos que pusieron al descubierto, el colapso de la política migratoria del gobierno mexicano, y del gobierno norteamericano. Los 39 migrantes calcinados fueron encerrados en una celda, y dejados a su suerte con el infausto pretexto que podrían escaparse, ojalá hubieran escapado, y hoy no estaríamos lamentando sus muertes, los que escaparon fueron los custodios y los agentes migratorias, cobardes e indignos servidores públicos. El fracaso monumental del gobierno de la 4T, en materia migratoria pega directamente en la línea de flotación del falso discurso e hipócrita discurso sobre protección y ayuda a la inmigración centroamericana del presidente mexicano, y la responsabilidad política recae directamente sobre el jefe del ejecutivo en la cadena mando, pese a las mentiras dichas en su conferencia mañanera.

Los migrantes muertos en la estación del INAMI juarense, se pudieron haber evitado, si AMLO y su secretario de Relaciones Exteriores, no hubieran cambiado su política migratoria “por sugerencia Trump”, donde aceptaron que los migrantes centroamericanos que buscaran asilo en los EU, se quedaran en territorio mexicano, mientras se tramitara su documentación, y a cambio de qué, no se supo bien, pero la bendita y defendida soberanía nacional se vio vulnerada, y de eso el presidente mexicano ya ni se acuerda. No habrían muerto los migrantes, si el gobierno mexicano, como ofreció desde 2019, les hubiera dado visas de trabajo y refugio a los inmigrantes, en lugar de recluirlos hacinados en centros de detención de la Secretaría de Gobernación, provocando roces y tensiones, como pasó en Ciudad Juárez, unas semanas antes de la tragedia. Tampoco hubieran muerto, si la administración de la 4T, a través de la Secretaría de Hacienda hubiera provisto los recursos presupuestales para el INAMI y para la Comisión de Ayuda a Refugiados, a quienes se les bajaron los recursos mientras el fenómeno migratorio aumentaba exponencialmente, sumado a la falta de recursos públicos para construir infraestructura en las ciudades fronterizas designadas para recibir a los inmigrantes por un tiempo indefinido, que permitiera ampliar las capacidades municipales. Los inmigrantes estarían vivos si la administración obradorista hubiera cumplido con “un trato humanista y ético”, así como si se hubiera llevado a cabo una reforma profunda al Instituto Nacional de Migración.

Lo sucedido hace una semana, demuestra que está muy errada la estrategia del gobierno, que nada bueno le aporta a México convertirse en “perro guardián” de Estados Unidos, que es muy poco digno fungir como barrera de su frontera. “En San Fernando, en Tamaulipas, decenas de migrantes fueron asesinados por narcotraficantes; en diciembre de 2021, medio centenar de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tráiler. Muchos otros han tenido el mismo destino a manos de criminales y traficantes, terminan secuestrados, extorsionados, violados u obligados a integrarse a bandas criminales”. La incompetencia de López Obrador y la candidez de Ebrard al aceptar dichas condiciones, empujaron a la situación que hoy día vivimos. Miles de migrantes provenientes de países de Latinoamérica, cruzan a territorio mexicano y esperan aquí en Tapachula, su formato migratorio, para continuar su camino rumbo a las ciudades fronterizas, esperando la posibilidad de cruzar a Estados Unidos, cosa que no sucede. Hoy nuestro país, es noticia de primera plana mundial por la tragedia, y señalado desde los altos organismos internacionales, como la ONU, la OEA, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y AMLO se defiende “tartufamente”, acusando de amarillismo de los medios, y culpando a los migrantes que fueron quienes encendieron el fuego.

Pero en Ciudad Juárez los migrantes murieron dentro de una instalación federal que no contaba ni siquiera con extintores y donde los migrantes detenidos se encontraban en condiciones inhumanas como lo han descrito algunos de los sobrevivientes. Donde los custodios eran de una empresa privada, y no del INAMI, y permitieron la entrada de enseres como para encender el fuego; y que cuando se dieron cuenta del incendio, dejaron encerrados a los migrantes en sus celdas y “corrieron como ratas”, para salvar el pellejo. La gran mayoría no fallecieron quemados, sino se asfixiaron por el humo, y pudo haberse evitado. Por más que manipulen el discurso oficialista, los hechos ocurrieron, en una dependencia federal, el INAMI. Todos en el gobierno federal se deslindan, y se lavan las manos. Ocho funcionarios menores la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, podrían ser acusados por su presunta responsabilidad en la tragedia que mató a 39 migrantes y dejó heridos a otros 27, pero ningún mando superior. De entre ellos, hay dos agentes federales, uno es agente estatal de migración, y cinco más son empleados de una agencia contratada por el INAMI para encargarse de la seguridad.

La muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez es el vivo reflejo del gran fracaso de la política migratoria, distribuido entre varios actores y escalones en la cadena de responsabilidad: países corruptos y expulsores, políticas migratorias inhumanas, instituciones públicas inoperantes y negligentes, traficantes de personas, corcholatas y políticos sin escrúpulos dispuestos a obtener beneficios, a costa de las vidas de los migrantes. “Esa tragedia, aun cuando le pese al presidente de la República”, es un crimen de Estado porque viene de una política migratoria simplista e instrumentada con bajo la presión del gobierno gringo, y muy poco humanista. Y solo era cuestión de tiempo para que AMLO tuviera su propio Waterloo, al tiempo.

ES CUANTO

ADENDDUM: El primer mando superior que debería ser destituido procesado por la muerte de los migrantes, es por supuesto el Comisionado de Migración, Francisco Garduño, oscuro e inepto y corrupto personaje. Basta de impunidad y protección a los cuatreros. “Culpar a otros, deslindarse de los errores o buscar al chivo expiatorio que pagará los platos rotos es el pan nuestro de cada día de la 4T”.